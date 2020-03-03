شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار انستجرام وفيس بوك.. لينكد إن يطرح ميزة الـStories قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة لينكد إن حاليًا قصصًا تشبه سناب شات داخليًا، وتخطط للتوسع وطرح الميزة الجديدة للمزيد من المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، وقال بيت ديفيس، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية فى LinkedIn: "فى العام الماضى، بدأنا نسأل أنفسنا عن القصص التى قد تبدو فى سياق احترافي".

ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، ظهرت القصص أولاً على سناب شات، ثم طرحت على العديد من المنصات الأخرى مثل انستجرام وفيس بوك بعد ذلك بفترة قصيرة.

وأضاف ديفيس: "إنها تنتشر لسبب وجيه، فهى توفر طريقة خفيفة وممتعة لمشاركة التحديث دون الحاجة إلى أن تكون مثالية أو مرفقة بملف التعريف الخاص بك إلى الأبد."

ومضى ديفيز يقول إنه يتصور أن الشركات أو موظفيها قد يستخدمون إصدار القصص الخاص بـ LinkedIn كطريقة جديدة للمحادثات لمناقشة موضوعات مثل الدروس المستفادة فى الوظيفة، والمساعدة فى تقديم أفكار لعملية شراء جديدة.

Advertisements

وتمثل ميزة القصص أحدث محاولة من LinkedIn لزيادة حصتها وجذب المزيد من المشاركة، لا سيما من الشباب، بعد إطلاق الميزات المعروفة باسم ردود الفعل، والنشرات الإخبارية، و Trending News ، و Live Video على مدار السنوات القليلة الماضية، فهذه الميزات الشبيهه بفيس بوك، وفقا لديفيز. ساهمت فى زيادة بنسبة 25 ٪ على أساس سنوى فى المشاركة على المنصة.

جدير بالذكر تم طرح ميزة الـ Stories لأول مرة من قبل سناب شات فى عام 2013 ، قبل أن يتم نسخها على الفور بواسطة انستجرام، والتى حققت نجاحًا هائلًا طغى على سناب شات.

جدير بالذكر اكتشفت المطورة "جين مانشون ونج"، عن أن موقع LinkedIn يختبر تلك الفترة ميزة جديدة وهى "الوضع المظلم" على غرار تطبيق "فيس بوك" الرئيسى، إذ وجدت خيار اللون الخافت متاح أثناء البحث عن أكواد محددة داخل النسخة التجريبية من التطبيق على هواتف أندرويد.