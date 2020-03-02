Xiaomi تُصدر تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi A3، ولكن سَحبته بسرعة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ بعض ملاك الهاتف Xiaomi Mi A3 بتلقي تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل. ومع ذلك، أوضح بعض المستخدمين الأوائل الذين قاموا بتحميل التحديث أن هواتفهم أصبحت لا تستجيب بعد التثبيت. وعلى ما يبدو، هذه المشكلة ظهرت لدى العديد من المستخدمين مما دفع شركة Xiaomi في وقت لاحق لسحب التحديث وإصدار التحديث الأمني فقط مع مواصلة إستخدام نظام Android 9 Pie.

من الناحية النظرية، كان ينبغي على هواتف Xiaomi Mi A3 الحصول على الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل ونظام جديد للتنقل بالإيماءات وعناصر أفضل للتحكم بالخصوصية، وكل ما يتمتع به بقية مستخدمي Android 10. ومع ذلك، أوضح أحد المستخدمين أنه بعد تثبيت التحديث، أصبحت شاشة الهاتف لا تستجيب.

بغنى عن القول، ستعمل شركة Xiaomi الآن على دراسة جميع المشاكل التي بلغ عنها المستخدمين لتقوم بإصلاحها ولتقوم بعد ذلك بإعادة إطلاق التحديث لملاك الهاتف Xiaomi Mi A3 في جميع أنحاء العالم.