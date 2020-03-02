Nubia تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف Nubia Red Magic 5G المُرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، واليوم أكدت لنا الشركة الصينية بشكل رسمي أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم 12 مارس.

نحن نعلم بالفعل بأن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومروحة للتبريد يمكنها بلوغ 15 آلف دورة في الدقيقة، على الأقل وفقا لما نشره الحساب الرسمي للعلامة التجارية Nubia على وسائل التواصل الإجتماعي.

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بفضل خفض درجة الحرارة الداخلية سيكون الهاتف Nubia Red Magic 5G قادرًا على تقديم أداء أفضل، فقد نجح هذا الهاتف بالفعل في بلوغ 633 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu بمساعدة من الذاكرة العشوائية 16GB LPDDR5.

وصل الهاتفين Nubia Red Magic 3 و Nubia Red Magic 3s مع نظام Android Pie الخام، لذلك نود أن نرى العلامة التجارية Nubia تحافظ على نفس التقليد مع الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم من خلال تزويده هو الآخر بنظام Android 10 الخام مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى واجهة المستخدم.