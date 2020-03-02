فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG Innotek التابعة للشركة الأم، LG Electronics بإغلاق مصنعها المتواجد في مدينة جومي ( Gumi ) الكورية الجنوبية لمنع تفشي فيروس كورونا. ويزعم تقرير جديد صدر اليوم أنه تم تشخيص إصابة عامل بفيروس كورونا وشرعت شركة LG في إغلاق المصنع يوم أمس الأحد لتطهير المنشأة.
وبالمثل أغلقت شركة سامسونج مصنعها المتواجد في نفس المدينة بسبب وجود حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا مع العلم بأنه تم تكليف ذلك المصنع بتجميع الهاتفين Galaxy Z Flip و Galaxy S20. وفي حالة إذا لم تسمع عن LG Innotek من قبل، فهي المورد الرئيسي لوحدات الكاميرا المستخدمة في هواتف iPhone من قبل بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى.
تقع مدينة Gumi في نفس مقاطعة مدينة Daego حيث تم تأكيد وجود معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر LG تُغلق هي الأخرى مصنعها المتواجد في مدينة جومي الكورية الجنوبية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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