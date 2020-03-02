الهاتف Sony S20A سيضم شاشة بحجم 5.45 إنش، ولكنه لن ينتمي لتشكيلة Xperia Compact

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Sony على هاتف غريب جديد يضم شاشة بحجم 5.45 إنش، لذلك قد تعتقد أنه هاتف ينتمي إلى سلسلة Xperia Compact Series الشهيرة، ولكن الأبعاد الفعلية للهاتف تقول عكس ذلك.

هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي Sony S20A يمتاز بأبعاد تبلغ 150.8 × 72.8 × 12.5 ملمتر وفقا لهيئة الإتصالات الصينية TENAA. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف Xperia XZ2 Compact الحالي يمتاز بأبعاد أصغر بكثير تبلغ 135 × 65 × 12.1 إنش.

وعلاوة على ذلك، فهذا الغامض الجديد يضم بطارية بسعة 4000mAh، وهو ما يعتبر كبيرًا وفقا لمعايير هواتف Xperia. على سبيل المثال، الهاتف Xperia XZ Compact يضم بطارية بسعة 2870mAh، في حين يضم الهاتف Xperia 5 بطارية بسعة 3140mAh. ولحد الآن، يعتبر Xperia 1 II هو أول هاتف رائد من شركة Sony يضم بطارية بسعة 4000mAh.

Advertisements

وبطبيعة الحال، الهاتف Sony S20A ليس هاتفًا رائدًا على الرغم من أننا لم نحصل بعد على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف، ولكن المعلومات الأولية تلمح إلى ذلك. على أي حال، لم تقم هيئة الإتصالات الصينية TENAA حتى الآن بنشر صور الهاتف، ولكن من المرجح أن يتغير ذلك في المستقبل المنظور عندما يقترب موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز.