تكنولوجيا: Renault تكشف عن نموذج جديد لسيارة كهربائية بتصميم يدعم التعديل وإضافة بطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Renault عن نموذج لسيارة كهربائية جديدة تعرف بسيارة Morphoz، وتأتي بتصميم يدعم التمديد لضم بطارية إضافية في السيارة.

يأتي نموذج Renault الجديد من السيارات الكهربائية بتصميم متحول يمكن أن يدعم المستخدم في القيادة داخل المدينة، أو في الرحلات الطويلة.

يمكن للنمط الأول في سيارة Morphoz EV الذي يعرف بنمط “City”، أن يدعم المستخدم بقدرة بطارية 40 kWh التي يمكن أن تقدم دعم جيد للقيادة داخل المدن، بينما يأتي النمط الثاني لإضافة 10% للوقت الذي يستغرقه السيارة في الرحلات الطويلة، والذي يعرف بنمط “Travel” لدعم تمديد قدرة البطارية حتى 50 kWh.

ويمكن لمستخدمي سيارة Morphoz EV دعم السيارة بالبطارية الإضافية في محطات مخصصة تعمل على تثبيت البطارية الإضافية، في موقع مخصص في الجزء السفلي من سيارة Morphoz لدعم السيارة لقطع مسافة 700 km أو 434 ميل.

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أيضاً يعمل نمط السفر في سيارة Morphoz EV على إضافة مساحة في طول هيكل السيارة تصل إلى 20سم أو 8 إنش، لإستيعاب بطارية إضافية، كما يمكن لمقصورة السيارة الداخلية التعديل لدعم المستخدم بتجربة أكثر راحة في السيارة في الرحلات الطويلة، وهو تصميم ديناميكي وعملي أكثر.

Renault تقدم أيضاً شاحن Morphoz الذي يدعم الشحن اللاسلكي في المنزل أو محطات الشحن، أو عبر الطرق المخصصة بتقنية الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية، كما يمكن لبطاريات السيارة أن تستخدم في شحن الأجهزة في المنزل.

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