تكنولوجيا: nubia تحدد يوم 12 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Red Magic 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق في 12 من مارس إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب يقدم من شركة nubia في هاتف Red Magic 5G الذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz.

نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 12 من مارس، الذي تكشف فيه عن هاتف الألعاب Red Magic 5G. ولقد أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، مع مودم 5G، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما تقدم الشركة الهاتف بنظام تبريد جديد يصل إلى 15000 rpm.

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يدعم نظام التبريد الجديد في هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 5G خفض درجة حرارة الهاتف بكفاءة أعلى، حيث سجل الهاتف أكثر من 633000 نقطة في إختبارات AnTuTu.

ولقد إستعرض Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة nubia أهمية نظام التبريد والمروحة الجديدة في الهاتف، حيث أكد على أن التبريد السائل لا يكفي لدعم تبريد التكوينات الداخلية بكفاءة، لذا تحولت الشركة للتبريد الهوائي لدعم خفض درجة الحرارة بقدرة أعلى.

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