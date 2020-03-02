Galaxy S10 Lite يحصل على تحديث جديد يعزز أداء وقدرات الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - التحديث الأول للهاتف Galaxy S10 Lite يجلب معه إمكانيات جديدة لكاميرا الهاتف. على الرغم من إسمه، فهذا الهاتف يمزج بين Galaxy S10 و Galaxy S20 نظرًا إلى أنه يملك بعض ملامح تصميم وميزات هذا الأخير.

التحسين الأكبر الذي يأتي به هذا التحديث للهاتف Galaxy S10 Lite هو تفعيل وضع Super Steady Mode أثناء تسجيل الفيديوهات بدقة 2160p مع العلم بأن تشكيلة Galaxy S20 Series الجديدة نفسها تقوم بتفعيل وضع Super Steady Mode في حدود دقة 1080p فقط، ولكن هذا سيتغير على الأرجح قريبًا.

الترقية الأخرى هي تفعيل وضع 60fps أثناء تصوير الفيديوهات بدقة 2160p. من الناحية الفنية، كان Galaxy S10 Lite دائمًا قادرًا على ذلك، على الرغم من أن بعض الأشخاص في منتديات سامسونج كانو يشكون من أن لديهم فقط خيار تفعيل وضع 30fps أثناء تسجيل الفيديوهات بدقة 2160p. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضًا تحسين جودة صورة الكاميرا وإستقرار تطبيق الكاميرا نفسه.

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هذا التحديث يعمل أيضًا على تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة بحيث سيكون قادرًا على فتح الهاتف بشكل أسرع مع العلم بأن هذا التحديث يحمل البنية رقم G770FXXU2ATB2، ويبلغ حجمه 416 ميغابايت.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.