مبيعات سلسلة هواتف Redmi K30 Series تكسر حاجز 1 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت سلسلة هواتف Redmi K30 Series في شهر ديسمبر الماضي فقط، ولكن الشركة الصينية تمكنت بالفعل من بيع أكثر من 1 مليون وحدة. ووفقا للحساب الرسمي للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فهذا الرقم يشمل كل من Redmi K30 و Redmi K30 5G.

ما يجعل هذا الرقم أكثر إثارة للإهتمام هو الوصول إليه على الرغم من تراجع الإقبال على الهواتف الذكية في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري بيع الهاتف Redmi K30 أيضًا في الهند ولكن تحت إسم Poco X2، وبالتالي فهذا الرقم الذي كشفت عنه الشركة اليوم لا يشمل مبيعات الهاتف Poco X2 على الرغم من التشابه على مستوى التصميم والمواصفات.

Redmi K30 5G

الهاتف Redmi K30 5G يُعتبر أول هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 765G مما يجعله متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يجعله أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية الصينية يدعم شبكات الجيل الخامس. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، وبأربع خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.

الهاتف Redmi K30 5G يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Redmi K30 5G الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Redmi K30 5G لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف لأنه تم تضمين هذا المستشعر في زر التشغيل على الجانب، كما أنه يضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومتوفر بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني والأبيض.

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Redmi K30

أما بالنسبة للهاتف Redmi K30، فهو يضم نفس تصميم الهاتف Redmi K30 5G، ولكن هناك بعض الإختلافات بينهما، فالهاتف Redmi K30 العادي يضم المعالج Snapdragon 730G مما يعني أنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كاميرا ماكرو في الخلف بدقة 2 ميغابكسل فقط، ويدعم الشحن السريع بقوة 27W.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الهاتف Redmi K30 كذلك لـ Dual GPS على عكس الهاتف Redmi K30 5G، ويدعم البلوتوث 5.0، ولكنه متوفر فقط بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني. وعندما يتعلق الأمر بأسعار كلا الهاتفين، فسوف تجدونها في الجدول أدناه :