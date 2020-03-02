صور واقعية تستعرض لنا وحدة أولية من الهاتف Huawei P40، وإليكم التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أكدت لنا شركة Huawei أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في اليوم 26 مارس، تمكن موقع DigitalTrends من الحصول على نسخة أولية من الهاتف Huawei P40 مما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة أولية على الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei. ومع ذلك، لم يُسمح للموقع بتجربة الكاميرا ونظام التشغيل في الهاتف أو إظهار الشاشة أو تأكيد أي من المواصفات التقنية الرئيسية.

وفيما يخص التصميم، يٌقال بأن الهاتف Huawei P40 سيأتي بنفس أبعاد الهاتف Huawei P30 Pro الحالي ولكنه سيحصل على بعض السماكة. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي مع إطار من المعدن يتوسط طبقتين من الزجاج علمًا أن الطبقة الزجاجية الخلفية تمتاز بإنحناء على الطرفين لجعل تجربة حمل الهاتف مريحة وسلسة. سيحتوي الهاتف على شاشة منحنية الطرفين، ولكن لن تكون بنفس درجة إنحناء شاشة الشلال في الهاتف Huawei Mate 30 Pro بالإضافة إلى أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل.

الواجهة الخلفية للهاتف Huawei P40 تمتاز أيضًا بإمتلاكها لثلاث كاميرات علمًا أن الشائعات تقول بأن الكاميرا الأساسية ستبلغ دقتها 52 ميغابكسل. لم نحصل على أي معلومات جديدة في هذه الحالة، ولكن لاحظنا أن المستشعرات المستخدمة في الهاتف Huawei P40 أكبر من تلك المستخدمة في الهاتف Huawei P30 Pro. توجد أيضًا كاميرا Time Of Flight على الجانب لإستشعار معلومات العمق إلى جانب الفلاش والميكروفون. تتميز الواجهة الخلفية للهاتف بمنفذ USB Type-C ومكبر الصوت، ولكن لا يوجد منفذ للسماعات.