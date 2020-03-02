Xiaomi تحدد رسميًا موعد وصول سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series

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فاطمة أيت طالب - دبي - تأكد رسميًا أن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series ستصل في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 12 مارس. لقد حصلنا بالفعل على عدة تلميحات من الحساب الرسمي الهندي للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi على شبكة تويتر، وأيضًا من الحساب الرسمي للرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية في الهند، السيد Manu Kumar Jain.
من الإعلانات التشويقية، يمكننا أن نرى سلسلة هواتف Xiaomi Readmi Note 9 تصل مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية موجودة في وحدة مربعة الشكل. ووفقا للمعلومات التي تم إدراجها في الصفحة الرسمية الخاصة بسلسلة هواتف Redmi Note 9 Series الجديدة على متجر أمازون في الهند، فسوف توفر هذه التشكيلة الجديدة تصميمًا مميزًا، وتجربة ألعاب غامرة، وتقنية الشحن الأحدث.
في منشور تشويقي منفصل، عرض السيد Manu Kumar Jain الهاتف وهو ممد على شاشته، وكشف لنا عن النصف السفلي من واجهته الخلفية وكذلك منفذ USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm، ومنفذ مكبر الصوت. هذا كل ما لدينا الآن، ولكن لن يمر وقت طويل قبل ظهور المزيد من التسريبات والإعلانات التشويقية ذات الصلة بهذه التشكيلة الجديدة التي ستصل إلينا في الأسبوع المقبل.
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