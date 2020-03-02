تكنولوجيا: شاومي تقدم عرض حي لتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة شاومي اليوم عرض حي لتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W، والتي تستعرض من خلالها كفاءة وآداء تقنية المستقبل في الشحن اللاسلكي.

تتجه الشركات المصنعة للهاتف من عمالقة الصين الآن لترقية تقنية الشحن اللاسلكي بخطوات أسرع، بعد أن ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير تقنية الشحن السلكي بقدرة أعلى لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية، ولقد قدمت شركة شاومي مؤخراً نظرة على مستقبل تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 40W.

نشر Chang Cheng نائب رئيس شركة شاومي على موقع Weibo اليوم مقطع فيديو تشويقي، يستعرض من خلاله الآداء السريع لتقنية الشحن اللاسلكي التي تطور حالياً من الشركة.

ولقد إستعرض مقطع الفيديو التشويقي آداء تقنية الشحن اللاسلكي السريع مع هاتف Mi 10 Pro الذي يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، حيث إستطاعت تقنية الشحن اللاسلكي أن تدعم شحن الهاتف حتى نسبة 57% خلال 20 دقيقة، بينما تم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 40 دقيقة.

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وتعمل شاومي في الوقت الحالي على إجراء إختبارات على النموذج الأول من شاحنها اللاسلكي بقدرة 40W، حيث من المقرر أن يضم الشاحن نظام تبريد هوائي بتصميم عمودي.

يذكر أن شاومي قدمت مؤخراً للأسواق تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 30W في شاحن Mi Charge Turbo الذي انطلق ليدعم هاتف Mi 9 Pro 5G، إلا أن العملاق الصيني لم تؤكد على موعد لإطلاق الجيل الجديد من تقنية الشحن اللاسلكي السريع حتى الآن.

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