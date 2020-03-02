تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A41

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد أحدث إصدار من سلسلة هواتف Galaxy A في تسريبات مصورة جديدة اليوم، حيث يظهر هاتف Galaxy A41 في صور ثلاثية الأبعاد بتصميم Infinity-U في الشاشة، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت على [email protected] عن تصميم Galaxy A41 المميز بشاشة كبيرة الحجم، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في كاميرة ثلاثية، أيضاً يضم هاتف Galaxy A41 منفذ USB C.

تقدم سامسونج قريباً إصدارها الثالث من سلسلة هواتف Galaxy A المتوسطة هذا العام، بعد أن قدمت مؤخراً كلاً من هاتفي Galaxy A51 وGalaxy A71 حيث تميز الإصدارين بشاشة Infinity-O، بينما يأتي Galaxy A41 قريباً بنتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية بالتصميم الذي يعرف بشاشة Infinity-U.

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ومن المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy A41 بحجم 6 إلى 6.1 إنش في الشاشة، كما يتميز الهاتف بسماكة 8.9مم مع الجزء البارز للكاميرة الخلفية، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة ثلاثة من الكاميرات مع فلاش LED، ولقد أكدت التسريبات على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، بينما يأتي الزر الرئيسي وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع مكبرات grill الصوتية.

ولقد أشارت تسريبات Geekbench إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Helio P65 ثماني الأنوية من MediaTek، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً يضم واجهة OneUI 2.0 مع نظام تشغيل Android 10، وبطارية بقدرة 3500 mAh وتقنية الشحن السريع 15W.

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