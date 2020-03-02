تكنولوجيا: Redmi تعقد مؤتمرها القادم في 12 من مارس للإعلان عن سلسلة Note 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Redmi التجارية إعلان تشويقي جديد على تويتر، تكشف فيه عن موعد مؤتمرها في 12 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 9.

في تغريدة جاءت من Manu Kumar Jain على تويتر، أكد على خطط علامة شاومي الفرعية Redmi للإعلان خلال الشهر الجاري عن هواتف Note 9، حيث يؤكد الإعلان التشويقي على أن هواتف Note 9 المرتقبة ستأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما تتميز الكاميرة بتصميم مربع الشكل.

من جانب أخر يأتي هاتف Note 9 بتصميم مميز، كما يضم مميزات تدعم آداء أفضل في الألعاب، أيضاً يأتي الهاتف بمواصفات أعلى في تقنية الشحن السريع.

ولقد رصد هاتف في إعلان تشويقي أخر نشر عبر Manu Kumar Jain، حيث يظهر منفذ USB C في الهاتف، مع مدخل السماعات، ومكبرات grille الصوتية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Note 9 القادمة في تسريبات جديدة أو في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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