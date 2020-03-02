قد نرى هاتف نموذجي آخر من شركة OnePlus يوم غد الثلاثاء

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر فرع شركة OnePlus في الهند مقطع فيديو قصير في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية تويتر يشوق فيه لجهاز جديد سيتم الكشف عنه يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 3 مارس.

لا يُساعدنا الفيديو حقًا في التأكد من نوعية هذا المنتج بالضبط، ولكن بفضل فرع شركة OnePlus في المملكة المتحدة، فنحن نعلم أنه ليس هاتفًا أو أي منتج جاهز ليتم عرضه للبيع في السوق قريبًا، وهذا ما يعني بأننا لن نسمع أي شيء عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series يوم غد الثلاثاء. وفي حالة إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة على مقطع الفيديو التشويقي المعني هنا، فبإمكانك ذلك أدناه. عندما تشاهد الفيديو، حاول أن تخبرنا في حيز التعليقات أدناه بما تعتقد أنه سيكون عليه هذا المنتج.

تم مشاركة بعض الصور أيضًا، ولكن هذه الصور لا تقدم إلينا بدورها الكثير من التفاصيل. وحتى في حالة إذا لم تكشف لنا شركة OnePlus عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series يوم غد الثلاثاء، فالشائعات تقول بأن الشركة الصينية تخطط للكشف عن هذه السلسلة في شهر مارس أو أبريل، لذلك من المحتمل أن نرى الشركة تشوق لهواتفها الرائدة لهذا العام في الأسابيع المقبلة.