الهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة قد يصل قبل الموعد المحدد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي عن جهازين مثيرين للإهتمام تبنايا التصميم القابل للطي. الجهاز الأول كان عبارة عن جهاز لوحي يضم شاشة بحجم 9 إنش يدعى Surface Neo، في حين كان الجهاز الثاني عبارة عن هاتف يضم شاشتين بحجم 5.6 إنش لكل واحدة، ويعمل بنظام الأندرويد.

كانت هذه الأجهزة في مراحل مبكرة من عملية التطوير، وكانت شركة مايكروسوفت قد وعدتنا بإطلاقهما في موسم العطلات لهذا العام، وهو ما يعني في أواخر الربع الرابع من هذا العام. كانت هذه هي الخطة الأصلية لشركة مايكروسوفت، ولكن يبدو أن هذه الخطط تغيرت الآن. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فيبدو أنه شركة مايكروسوفت تعتزم في الواقع إطلاق جهاز Surface Duo قبل الموعد المحدد، فقد تردد أن الشركة الأمريكية تخطط لإطلاق هذا الجهاز في صيف هذا العام.

ووفقا للمصدر، فقد تم بالفعل الإنتهاء من تصميم وتطوير عتاد الجهاز بحيث أصبح فريق التطوير يعمل الآن فقط على إنهاء تعديلاته لنظام الأندرويد المستخدم في هذا الهاتف. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فمن الممكن أن تكشف لنا مايكروسوفت عن المزيد من التفاصيل حول جهاز Surface Duo عندما تكشف عن Surface Go 2 و Surface Book 3 في هذا الربيع.

نظرًا للمشاكل على مستوى سلسلة التوريد بسبب فيروس كورونا، ومشكلة التكاليف المرتفعة، فمن المرجح أن تكتفي شركة مايكروسوفت بتزويد الهاتف Surface Duo بالمعالج Snapdragon 855، وبـ 6GB من الذاكرة العشوائية، وبـ 64GB من الذاكرة الداخلية. عمومًا، قد نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز في قادم الأسابيع والأشهر.