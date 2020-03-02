Kr00k.. ثغرة أمنية تؤثر على مليار جهاز متصل بالإنترنت

أكثر من مليار جهاز متصل بالإنترنت بما في ذلك أجهزة آيفون من آبل وإيكو من أمازون قد يتأثر بوجود ثغرة أمنية يمكن أن تسمح لقراصنة المعلومات بالتجسس على حركة البيانات المرسلة عبر شبكة الواي فاي Wi-Fi.

اكتشفت شركة إيست ESET للأمن السيبراني، ثغرة أمنية تعمل بشكل فعّال على إبطال عمل التشفير الذي تستخدمه شبكة واي فاي محمية بكلمة مرور، وقد يتيح ذلك للقراصنة مشاهدة النشاط الجاري على الشبكة كما لو أنها مفتوحة على مصراعيها.

لكن على الرغم من أن هذا قد يعني أن الضحايا عرضة للتنصت، إلا أن التحديثات البرمجية وغيرها من طبقات الأمان من المحتمل أن تمنع هذا النوع من الهجوم من الحصول على نتائج كارثية، وتؤثر الثغرة الأمنية التي يطلق عليها الباحثون اسم Kr00k على الأجهزة المزودة بشرائح واي فاي من شركتي برودكوم وسايبرس، والمستخدمة في طيف واسع من الأجهزة المزودة بإمكانية الاتصال بالإنترنت لاسلكيًا، بما في ذلك هواتف كل من آبل وجوجل وسامسونج.

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ولكن تم نشر تحديثات أمنية بالفعل لحل المشكلة، لذا فإن أفضل نصيحة هي التأكد من أن أجهزتك الحاسوبية وهواتفك الذكية وجميع أجهزتك المتصلة بالإنترنت لديها أحدث البرمجيات عالية المستوى والبرمجيات العتادية.

في أسوأ الاحتمالات، سيتعرض قدر كبير من البيانات للخرق، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التي تزورها، أو الرسائل التي ترسلها، ومع ذلك، يجب أن تظل الكثير من الاتصالات الخاصة على شبكة الواي فاي لديك آمنة بسبب التشفير الذي تستخدمه مواقع الويب نفسها.