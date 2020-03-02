شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة طال انتظارها تصل لمتجر جوجل بلاى على هواتف أندرويد.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فعلت جوجل أخيرًا ميزة الوضع المظلم التى طال انتظارها فى متجرها للتطبيقات Google Play، ووفقًا لتقرير موقع Android Police الأمريكى، اكتشف بعض مستخدمى Android 10 الوضع المظلم لمتجر جوجل بلاى، ولم تطرح الشركة رسمياً الميزة للجميع، إذ اكتشف بعض المستخدمين الوضع المظلم فى إعدادات متجر جوجل بلاى، إذ كان متجر التطبيقات الوحيد المتبقى دون دعم الوضع المظلم.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه عندما تقوم الشركة بطرح الميزة رسميًا، سيحصل المستخدمون على خيارات للإضاءة الدائمة أو الظلام الداكن أو التحديد التلقائى على أساس إعدادات النظام الكلية، ووفقًا للتقرير، تظهر الميزة بشكل عشوائى وهى متوفرة فقط على الأجهزة التى تعمل بنظام Android 10.

ومن غير الواضح متى ستتلقى الهواتف الذكية التى تعمل على Android Pie أو الإصدارات القديمة ميزة الوضع المظلم لـ Play Store، إذ أعلنت جوجل مؤخرًا أنها أزالت 600 تطبيق من متجر جوجل بلاى، وحظرتها أيضًا من منصات الإعلانات الخاصة بها جوجل AdMob و جوجل Ad Manager.

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وقالت الشركة أن هذه التطبيقات تنتهك سياسة الإعلانات الخاصة بها، بينما أكد تقرير لموقع BuzzFeed الأمريكى أن معظم التطبيقات المحظورة تأتى من الصين والهند وسنغافورة وتستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية، كما أن شركة تشاينا موبايل ارتكبت مخالفات متكررة ولديها أكثر من 40 تطبيقًا محظورًا .

جدير بالذكر اختلفت الآراء حول مدى فائدة الوضع المظلم، إذ أظهرت بعض النتائج أن الوضع المظلم يساعد فى توفير طاقة البطارية لكن أثناء الاستخدام العادى، لذا لن يوفر المستخدمون سوى 30٪ من البطارية باستخدام Dark Mode، إذ تختلف النتائج باختلاف الجهاز والاستخدام، ولكن طالما يستخدم هاتفك شاشة OLED، فسترى نتائج أفضل أثناء استخدام Dark Mode.

وعلى الجانب الأخر كشفت دراسة أن "الوضع المظلم" على الهواتف الذكية قد لا يساعدك على النوم كما يعتقد البعض، حيث اقترح البحث، الذى أجرى على الفئران، أن العكس هو الصحيح، وأن استخدام الأضواء الخافتة والأكثر برودة فى المساء والأضواء الساطعة الأكثر دفئًا خلال اليوم أقل إزعاجًا لساعة أجسامنا البيولوجية.