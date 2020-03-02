تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Oppo Find X2 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno X2 و Oppo Reno X2 Pro في اليوم السادس من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية ذات الصلة بهذين الهاتفين في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من مصدر صيني لطالما كان صادقًا في الماضي يكشف لنا عن المواصفات التقنية للهاتف Oppo Find X2 Pro.

ووفقا لهذا المسرب، فهو يقترح قدوم الهاتف Oppo Find X2 Pro مع شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن هذه الشاشة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

وبغض النظر عن الشاشة، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Oppo Find X2 Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأن الكاميرا الأساسية والكاميرا المقربة ستأتيان مع نظام منع الإهتزاز OIS.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Oppo Find X2 Pro سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع بطارية بسعة 4260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، فضلا عن إثنين من مكبرات الصوت، وشهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار.

هذه هي جل المعلومات التي تم تسريبها اليوم، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل متى سيتم إطلاق الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro، وكم سيكلفان، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة هذه المعلومات يوم الخميس المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.