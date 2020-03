تسريب جديد يكشف لنا عن عدد الكاميرات في هاتف الألعاب القادم BlackShark 3 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب Xiaomi BlackShark 3 يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 3 مارس. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور التي تؤكد لنا أن هاتف الألعاب القادم من شركة Xiaomi سيضم ثلاث كاميرات في الخلف على عكس هاتف BlackShark الحالي الذي يضم كاميرتين فقط في الخلف. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فمن المرجح أن تضم الكاميرا الأساسية ضمن هذه الكاميرات الثلاثة مستشعر بدقة 64 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فقد أكدت لنا شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية BlackShark في الأسبوع الماضي أن الهاتف BlackShark 3 سيضم أزرار كثف ميكانيكية منبثقة، وهو الحل الذي من شأنه أن يوفر تحكم دقيق وردود فعل مميزة.

يبدو أن أزرار الكتف ستكون مستوية مع إطار الهاتف عندما لا تكون قيد التشغيل ويمكن أن تنبثق عندما يكون اللاعب في حاجة إليها كما يتضح في الفيديو التشويقي. ووفقا لحساب BlackShark الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فسوف يصل طول كل زر إلى 21 ملمتر. وتقول الشركة كذلك أن هذه الأزرار قادرة على تحمل أكثر من 300 آلف عملية إنبثاق وأكثر من مليون نقرة.

وبناء على المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فسوف يأتي الهاتف Xiaomi BlackShark 3 مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع شاشة تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

أما وقد قلنا ذلك، فسوف تقوم شركة Xiaomi أو بالأحرى علامتها التجارية الفرعية BlackShark، بالتعاون مع شركة Tencent الرائدة في مجال الألعاب لإطلاق نسخة أخرى من الهاتف BlackShark 3 ستحمل إسم Xiaomi BlackShark 3 Tencent Edition. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi BlackShark 3 و Xiaomi BlackShark 3 Pro يوم غد الثلاثاء، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف.

This is what the new gaming smartphone will look like. The render of the back to visually show a symmetrical design and a new triple camera. Although the most important thing in such a gaming phone is of course the cooling system.



RT👍 pic.twitter.com/kxuQcNiF8X