شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكية تسترد هاتفها الأيفون بعد غرقه في الماء أسبوعين.. وتشكر رئيس الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عائلة فى مونتانا بالولايات المتحدة من استرداد هاتفها iPhone 11 بعد أن بقى لمدة شهرين فى بحيرة مائية صغيرة أمام ديزنى وورلد بفلوريدا، وفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، وقع الحادث فى أوائل أكتوبر عندما كانت ليزا وجاكوب تروير - مع ابنتهما صوفى - يزوران ديزنى لاند، وبينما كانوا ينتظرون عبارة لمغادرة الحديقة، سقط هاتف الأم الجديد iPhone 11 .

وقالت ليزا: "لقد شعرت بالضيق لأننى فقدت هاتفي، والصور التى التقطتها فى ذلك المساء لحفل الهالوين فى ديزني، والتى كانت الحدث الرئيسى لرحلتنا، كما شعرت ابنتنا البالغة من العمر ست سنوات بالضيق بشكل خاص، حيث أن صورها مع جاك سكيلينجتون ضاعت للأبد".

وفى اليوم التالي، تركت ليزا تفاصيل الاتصال الخاصة بها مع أحد موظفى ديزنى وورلد فى حالة العثور على الهاتف رغم فقدانها الأمل، وبعد ما يقرب من شهرين، تلقت ليزا بعض المكالمات والتى تجاهلتها فى البداية ظنا منها بأنها من شركة تسويق عبر الهاتف، لكن فى النهاية اتصل بها والد زوجها لإبلاغها بالعثور على الهاتف المفقود.

حسب ليزا ، فإن iPhone 11 - الذى كان فى حافظة من السيليكون – كان يعمل بالكامل وتمكنت من العثور على جميع بياناتها، وقالت: "لقد تمكنت من استعادة كافة الصور من ليلة عيد الهالوين لديزني، وإلى جانب بعض الرمل فى الحافظة وقليلًا من الطحالب على الغلاف.

وبعد هذا الحادث، كتبت ليزا رسالة بريد إلكترونى إلى الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك لأنها "أعجبت بمقاومة الماء فى هاتف iPhone 11"، وأعربت عن سعادتها بما حدث وبمقاومة الماء فى هاتفها iPhone 11 ، وأجاب تيم كوك على بريدها الإلكترونى ويشكرها على مشاركة القصة.

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وقد أزاحت أبل الستار عن هاتفها ايفون 11 جنبا إلى جنب ايفون 11 برو و أيفون 11 برو ماكس، ويتميز iphone 11 بشاشة ريتنا قياس 6,1 بوصة توفر دقة عرض غير مسبوقة، مع مكبرات صوت قوية، جنبا إلى جنب كاميرتين خلفيتين لالتقاط صور احترافية، الأولى بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 24 ميجابكسل وفتحة 2.4 تدعم التقريب البصري Zoom.

أما الكاميرا الأمامية بهاتف iphone 11 فتأتى بدقة 12 ميجابكسل، جنبا إلى جنب دعم الوضعية الأفقية، والقدرة على تسجيل الفيديو بجودة 4K وسرعة 60 إطار في الثانية وكذلك التصوير البطيء.

ودعم iphone 11 بمعالج A13 يوفر أفضل، كما يمتلك الهاتف معالج رسوميات قوي، وبطارية أقوى من أيفون XR، كذلك فإن الهاتف الجديد سيمتلك بصمة وجه تعمل بشكل أسرع بكثير، وسيكون الهاتف متاح بسعر 699 دولارا. ويأتى iphone 11 الجديد بـ6 ألوان جديدة هى البنفسجى والأصفر والأبيض والأسود والأحمر والأخضر.