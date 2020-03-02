شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلب مساعدة الطلاب لتصميم التكنولوجيات اللازمة للسفر للقمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت وكالة ناسا مساعدة طلاب المدارس لتصميم التكنولوجيات اللازمة لمهماتها المقبلة للقمر والمريخ، إذ ستمنح الوكالة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية منح خاصة لطلاب الجامعات واعطاءهم الفرصة لتطوير أفكار تصميم مبتكرة من شأنها أن تساعد فى أهداف ناسا للسفر للقمر والمريخ.

ويمثل تحدى الابتكار الأكاديمى للقرن 2021 من القمر إلى المريخ M2M X-Hab ، فرصة لناسا لبناء شراكات والاستفادة من براعة وإبداع مستكشفى الفضاء الصاعدين، كما توفر هذه الفرصة التعاونية فرصًا عملية للتصميم والبحث والتدريب والتطوير فى العالم الحقيقى لطلاب الجامعات المهتمين بمهن الفضاء، كما ستعزز جهود ناسا لتحسين الاستثمارات التكنولوجية وتشجيع الابتكار وتسهيل ضخ التكنولوجيا.

وسيقدم قسم أنظمة الاستكشاف المتقدمة التابع لناسا العديد من الجوائز المالية للفائزين، تتراوح ما بين 15000 إلى 50000 دولار لفرق الجامعة لمساعدتهم فى تصميم وإنتاج الدراسات والنتائج البحثية أوالمنتجات التى تسد فجوات المعرفة الاستراتيجية، وتزيد من القدرات وتقلل من مخاطر التكنولوجيا المتعلقة ببعثات استكشاف القمر والمريخ، ويمكن تقديم المقترحات ابتداء من 24 أبريل 2020.

وستوفرمقترحات مشاريع M2M X-Hab 2021 لتحدى الابتكارالأكاديمى حلولاً للتغلب على الحواجز التكنولوجية وتطوير التكنولوجيا فى المجالات التالية:

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أنظمة الإيواء: والتى توفر مكانًا آمنًا لرواد الفضاء للعيش والعمل فى الفضاء وعلى الأسطح الكوكبية، مع تمكين الطواقم من العيش والعمل بأمان فى الفضاء السحيق، وتشمل أنظمة دعم الحياة المتكاملة والحماية من الإشعاع والسلامة من الحرائق وأنظمة للحد من الخدمات اللوجستية والحاجة إلى إعادة تزويد البعثات.

أنظمة المركبات: تشمل مركبات استكشاف بشرية وروبوتية، بما فى ذلك التقدم فى الدفع الفضائى، وتكنولوجيا الهبوط القابلة للامتداد، وأنظمة الطاقة المعيارية، والتحميل الآلى للدفع على الأرض وعلى الأسطح الكوكبية.

النظم التأسيسية: توفرالنظم التأسيسية عمليات أكثر فعالية للمهمة والأرض وتلك التى تسمح بمزيد من استقلال الأرض، وهذه الأنظمة تعزز عمليات المهمات المستقلة، واستخدام الموارد فى الموقع، والتصنيع فى الفضاء، وتكنولوجيا الاتصالات.

أنظمة هندسة الرحلات الفضائية البشرية: لإنشاء منصة لقدرات استكشاف الفضاء السحيق على المديين القصير والطويل خلال 2020، وتوفير بنية استكشاف بشرية مرنة.