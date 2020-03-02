Xiaomi تستعرض لنا تكنولوجيا جديدة للشحن اللاسلكي بقوة 40W

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن تكنولوجيا الشحن اللاسلكي ستكون واحدة من التكنولوجيات التي ستشهد قفزة نوعية في العام 2020، وتهدف شركة Xiaomi إلى أن تكون في المقدمة من خلال بلوغ سرعات لا تزال بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية غير قادرة على بلوغها. وتماشيا مع ذلك، فقد قام نائب رئيس شركة Xiaomi، السيد Chang Cheng باللجوء إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لإستعراض لمحة عن تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 40W القادمة من الشركة، والنتائج كانت رائعة للغاية.

في هذا الإختبار، إستخدمت شركة Xiaomi نسخة معدلة من الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro تضم بطارية تمتاز بسعة 4000mAh، وقد تم شحن 57 في المئة من هذه البطارية في غضون 20 دقيقة، بينما تم شحنها بالكامل في غضون 40 دقيقة فقط.

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الشاحن اللاسلكي النموذجي المستخدم في هذا الإختبار يضم نظام تبريد هوائي عمودي حتى يتمكن من التحكم في درجات الحرارة. في الوقت الراهن، تقنية الشحن اللاسلكي الأفضل من شركة Xiaomi تسمح بالشحن لاسلكيًا بقوة 30W. لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات عن موعد وصول تكنولوجيا الشحن اللاسلكي الجديدة إلى السوق، ولكن من الآمن أن نفترض بأنها ستصل مع الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi.