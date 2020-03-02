الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno 3 Pro مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في شهر ديسمبر الماضي بالصين، وهي التشكيلة التي كانت تضم أيضًا الهاتف Oppo Reno 3 Pro المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. اليوم، أعلنت الشركة عن النسخة العالمية غير المتوافقة مع شبكات 5G من الهاتف Oppo Reno 3 Pro، وهي النسخة التي تأتي مع كاميرا أمامية مزدوجة في الثقب المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

Oppo Reno 3 Pro الجديد يُعتبر أول هاتف ذكي يضم المعالج MediaTek Helio P95 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek مؤخرًا والذي يضم ثمانية أنوية ويمتاز بتردد يبلغ 2.2GHz. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Oppo Reno 3 Pro الجديد يضم كذلك شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية المزدوجة، فهي تضم مستشعر بدقة 44 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Oppo Reno 3 Pro الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ويأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة ColorOS 7 الأحدث من شركة Oppo نفسها.

من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف Oppo Reno 3 Pro في اليوم السادس من شهر مارس الجاري بألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأبيض. وفيما يخص الأسعار، فقد ذكرت شركة Oppo أن نسخة 8GB/128GB ستكلف ما يُعادل 415 دولار أمريكي، بينما ستكلف نسخة 8GB/256GB ما يُعادل 455 دولار أمريكي.