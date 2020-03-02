شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة التسريبات.. مزايا جديدة تحصل عليها أجهزة الآيباد القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق ببعض التقنيات الجديدة والميزات التى سيحصل عليها الجيل الجديد من أجهزة الآيباد، وتبعا للتسريبات فإن آبل عازمة هذا العام على إطلاق سلسلة جديدة من حواسب آيباد اللوحية، أبرزها سيكون حاسب آيباد Pro.

ومن غير المتوقع أن يحصل الجهازعلى تغيرات رئيسية من حيث التصميم والمظهر مقارنة بحواسب آيباد Pro الحالية، لكنه سيحصل على ملحقات تجعل منه أكثر عملية وسهولة فى الاستخدام.

ومن أبرز هذه الملحقات ستكون هناك لوحة مفاتيح خارجية قادرة على الاتصال بالحاسب عبر منفذ مغناطيسى، فيها لوحة touchpad تعمل باللمس تشبه تلك الموجودة فى الحواسب الشخصية المحمولة، يمكن للمستخدم تفعيلها عبر ميزة Assistive Touch الموجودة فى إعدادات الجهاز.

والمميز فى لوحة المفاتيح المذكورة هو أنها مغطاة بطبقة من المطاط الطرى تقلل بشكل كبير من الأصوات الناجمة عن المفاتيح أثناء الكتابة، وتحميها من الماء والغبار.

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المفترض أن يحصل آيباد Pro الجديد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة شبيهة بتلك الموجودة فى هواتف "آيفون-11"، فيها مستشعر خاص يمكنها من التقاط الصور بتقنية 3D، إضافة لقلم ذكى للكتابة والرسم على الشاشة.

وقد ظهرت من فترة ظهرت مؤخرا صور ثلاثية الأبعاد مسربة توضح التصميم المتوقع لجهاز أبل اللوحى iPad Pro للعام 2020، والتى تشير إلى أن الجهاز سيمتلك كاميرا ثلاثية تشبه تلك الموجودة فى هاتف iPhone 11 Pro، حيث بدأت التسريبات الأخيرة فى الكشف عن التصميم المتوقع للجيل القادم من أجهزة iPad Pro للعام 2020، إذ تشيرالتوقعات إلى أن أبل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، فضلا عن بعد بؤرى يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.