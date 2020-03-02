شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البريطانيون غاضبون من مساعد أليكسا الذكى.. تفتكر ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد عدد من البريطانيين مساعد أمازون الذكي أليكسا بعد أن اضطروا إلى تغيير لهجتهم لجعل المساعد الذكى قادر على فهم أوامرهم الصوتية، إذ يبدو أن المشكلة تؤثر على الأشخاص الذين لديهم لهجات بريطانية إقليمية، لذا توجه الكثير منهم إلى تويتر فى الأسابيع الأخيرة للتعبير عن إحباطهم بشأن هذه المشكلة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني فكتب أحد المستخدمين: "فى بعض الأحيان يجب أن أتحدث بلهجة أمريكية بسيطة إلى أليكسا لأنها لا تفهم لهجتي"، وأضاف آخر: "أنا أكره أننى أضطر أحيانًا أن أتحدث بلهجة أمريكية لكى يفهمنى أليكسا"، وكتب أخر تغريدة يقول بها: "يجب أن أقوم دائمًا بتوجيه لهجتى الأمريكية عندما أتحدث إلى أليكسا لكى تفهم أى شيء"، بينما اشتكى مستخدمون آخرون فقط من مشاكل مع كلمات معينة، إذ قام أحد المستخدمين بالتغريد قائلا: "اليكسا لا يفهم لهجتى عندما أقول" Rare لذا يجب أن أقول قم بتشغيل أغنية Rare لسيلينا جوميز بلهجة أمريكية".

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ومزح آخر قائلا: "يجب أن أستخدم لهجة أمريكية لأطلب من أليكسا تشغيل أغنية لـ Cher وإلا فإنها تشغل هذه الأغنية الغريبة من شخص يدعى شيف".

فى حديثه إلى الواشنطن بوست أوضح متحدث باسم أمازون: "كلما سمعنا أصواتًا لها أنماطًا معينة أو تحتوى على لهجات معينة، كلما وجدناها أكثر سهولة لفهمها، وبالنسبة أليكسا فالأمر لا يختلف، ومع زيادة عدد الأشخاص الذين يتحدثون إلى أليكسا، ومع لهجات مختلفة، سوف يتحسن فهم أليكسا".

وتأتى هذه الأخبار بعد وقت قصير من استطلاع أجرته شركة Spike Digital كشف أن أليكسا يكافح أكثر من أجل فهم لهجات ويلز، تليها اللهجة الاسكتلندية، حيث قال 45.2 فى المئة من الاسكتلنديين أنهم يشعرون بالإحباط عند التحدث إلى مساعدهم الذكي.