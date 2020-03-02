سامسونغ تغلق مصنعا للهواتف في كوريا الجنوبية بسبب “كورونا”

أغلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات مصنعها للهواتف المتنقلة في مجمع جومي الصناعي بكوريا الجنوبية مؤقتا، بعد أن كشفت نتائج تحليل لأحد العاملين فيه يوم السبت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إغلاق المصنع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد لأعمال التطهير، وسيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مصنع سامسونغ للرقائق الإلكترونية في جيهيونغ قد شهد إصابة عامل في مطعم المصنع يوم السبت، ولم يتأثر الإنتاج بسبب ذلك، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ.

ومدينة جومي التي يوجد فيها المصنع تقع قرب مدينة دايجو التي ظهرت فيها معظم الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا.

ويتولى المصنع إنتاج هاتفي سامسونغ القابلين للطي: “غلاكسي زد فليب” و”غلاكسي فولد”، مما قد يؤثر في توفر الهاتفين للمستخدمين في مراكز البيع. ومع ذلك فإنه يمثل جزءا صغيرا من إجمالي إنتاج الشركة من الهواتف الذكية، حيث تصنع معظم هواتفها الذكية في فيتنام والهند.