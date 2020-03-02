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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "خرائط Google" تنشر صورا لميزة التجول الافتراضى فى عامها الـ15 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى فإنه من شارد في لندن إلى فيلودروم في جلاسكو، توجد بعض التغييرات الأكثر دراماتيكية.
جلاسكو
وقد تم بناء Chris Hoy Velodrome لألعاب الكومنولث في عام 2014، وغيرت بشكل كبير أفق جلاسكو.
جلاسكو بعد
وأوضحت جوجل: "لقد أبرز تحديد جوجل المستمر للمواقع المختلفة في جميع أنحاء اسكتلندا كيف تبنت البلاد عددًا لا يحصى من المواهب.
جلاسكو قبل
وتغير أفق بلفاست بشكل كبير في السنوات التسع الماضية، مع توسع كبير في أرصفة المدينة.
أفق بلفاست بعد
فقد قالت جوجل: "لقد تم التأكيد على التغييرات في بلفاست من خلال عمليات إعادة التطوير، واستخدام مساحة لمدينة لا تزال تتمتع بسمعة فخمة في مجال بناء السفن وبناء السفن".
أفق بلفاست قبل
تم بناء متحف V&A في مدينة Dundee في عام 2018، حيث قالت جوجل: "لقد أبرزت مدينة دندي أهمية الفنون بمبنىها الذي يبلغ تكلفته 80 مليون جنيه إسترليني على حافة نهر تاي، وهو زوج ملتصق بالأهرامات المقلوبة بالخرسانة المستوحاة من المنحدرات الإسكتلندية".
بعد متحف دندى
وهذه التغييرات، التى حصلت عليها تكنولوجيا جوجل، تسلط الضوء على الالتزام بتراث اسكتلندا وإنجازاتها وتراثها.
قبل متحف دندى
خضع مركز ليفربول للمعارض لتغييرات هائلة في السنوات الأخيرة، حيث قالت جوجل: "التغييرات ليس فقط في المنتجعات الساحلية البريطانية، ولكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
بعد مركز المعارض بليفربول
وأضاف جوجل: "فقد شجعت ليفربول، التي تعد بالفعل قوة ثقافية على زيادة الإنفاق على التعليم من خلال البنية التحتية للجامعة الجديدة التي ستشجع موجات جديدة من المواهب الإبداعية".
قبل مركز ليفربول للمعارض
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