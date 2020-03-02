علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: خدمة "خرائط Google" تنشر صورا لميزة التجول الافتراضى فى عامها الـ15

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "خرائط Google" تنشر صورا لميزة التجول الافتراضى فى عامها الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل خرائط Google بالذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيسها، حيث تم إطلاق خرائط جوجل في عام 2005، وهي تغطي الآن 99٪ من العالم، وتضم أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتعد ميزة "التجول الافتراضي" واحدة من أكثر ميزات خرائط جوجل شيوعًا، حيث تتيح لك استكشاف مواقع مختلفة كما لو كنت هناك بالفعل، وللاحتفال بالذكرى السنوية، شاركت جوجل بعض الصور المذهلة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال السنوات قبل وبعد.

 

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى فإنه من شارد في لندن إلى فيلودروم في جلاسكو، توجد بعض التغييرات الأكثر دراماتيكية.

 

جلاسكو

وقد تم بناء Chris Hoy Velodrome لألعاب الكومنولث في عام 2014، وغيرت بشكل كبير أفق جلاسكو.

 

جلاسكو بعد
جلاسكو بعد

وأوضحت جوجل: "لقد أبرز تحديد جوجل المستمر للمواقع المختلفة في جميع أنحاء اسكتلندا كيف تبنت البلاد عددًا لا يحصى من المواهب.

جلاسكو قبل
جلاسكو قبل

 

أفق بلفاست

وتغير أفق بلفاست بشكل كبير في السنوات التسع الماضية، مع توسع كبير في أرصفة المدينة.

Advertisements
أفق بلفاست بعد
أفق بلفاست بعد

فقد قالت جوجل: "لقد تم التأكيد على التغييرات في بلفاست من خلال عمليات إعادة التطوير، واستخدام مساحة لمدينة لا تزال تتمتع بسمعة فخمة في مجال بناء السفن وبناء السفن".

أفق بلفاست قبل
أفق بلفاست قبل

 

متحف V&A في دندى

تم بناء متحف V&A في مدينة Dundee في عام 2018، حيث قالت جوجل: "لقد أبرزت مدينة دندي أهمية الفنون بمبنىها الذي يبلغ تكلفته 80 مليون جنيه إسترليني على حافة نهر تاي، وهو زوج ملتصق بالأهرامات المقلوبة بالخرسانة المستوحاة من المنحدرات الإسكتلندية".

بعد متحف دندى
بعد متحف دندى

وهذه التغييرات، التى حصلت عليها تكنولوجيا جوجل، تسلط الضوء على الالتزام بتراث اسكتلندا وإنجازاتها وتراثها.

قبل متحف دندى
قبل متحف دندى
مركز للمعارض

خضع مركز ليفربول للمعارض لتغييرات هائلة في السنوات الأخيرة، حيث قالت جوجل: "التغييرات ليس فقط في المنتجعات الساحلية البريطانية، ولكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

بعد مركز المعارض بليفربول
بعد مركز المعارض بليفربول

 

وأضاف جوجل: "فقد شجعت ليفربول، التي تعد بالفعل قوة ثقافية على زيادة الإنفاق على التعليم من خلال البنية التحتية للجامعة الجديدة التي ستشجع موجات جديدة من المواهب الإبداعية".

 

قبل مركز ليفربول للمعارض
قبل مركز ليفربول للمعارض

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خدمة "خرائط Google" تنشر صورا لميزة التجول الافتراضى فى عامها الـ15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا