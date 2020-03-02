كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “LockPack”…حقيبة ظهر مزودة بنظام مكافحة السرقة

متابعة-سنيار: تم إطلاق مجموعة جديدة من الحقائب من قبل “LockPack”، على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر.

وقال مطورو الحقائب: “لن تحتاج إلى مفاتيح، أو الرقم أو كلمة المرور لفتح أو قفل هذه الحقيبة، حيث يمكنك فعل ذلك بسهولة في أي وقت باستخدام إصبع واحد فقط، ويمكننا أيضًا مساعدتك في تخصيص النظام بنمطك أو نصك المفضل، ويمكن أن يكون اسم العلامة التجارية المفضلة لديك، والشعار، أو عدد ذي مغزى. ”

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الحقائب مزودة بأقفال لبصمات الأصابع لتأمين ممتلكاتك، وهي مزودة بلوحة مصنوعة من سبائك الزنك، دائمة وأنيقة، وبطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن.

“LockPack” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 59 دولارا أو 46 جنيهًا إسترلينيا، حيث يُتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر مايو عام 2020.