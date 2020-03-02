كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منظمة الصحة العالمية تستخدم TikTok لدحض الشائعات حول فيروس كورونا

متابعة-سنيار: انضمت منظمة الصحة العالمية إلى TikTok يوم الجمعة في محاولة لمكافحة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا الجديد، المسمى COVID-19.

وقالت Benedetta Allegranzi، المسؤولة في الوقاية من العدوى ومكافحتها في أول فيديو لمنظمة الصحة العالمية: “هناك العديد من التدابير التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد”.

ثم شرحت الاحتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر والسعال والعطس في المرفق أو المنديل، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يعاني من الحمى والسعال.

تقول منظمة الصحة العالمية إن أعراض فيروس كورونا تشمل الحمى والسعال وضيق وصعوبة في التنفس، وقد نتج عن الفيروس حتى كتابة هذه السطور 2933 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأكد مسؤولو الصحة أول وفاة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم السبت، وقال الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي إن الضحية سيدة في الخمسينات من العمر.

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وقالت The Verge، إن المعلومات الخاطئة عن الفيروس التاجي تزدهر على TikTok، حيث تكثر الميمات حول الفيروس، ويتظاهر المستخدمون بالعدوى، كما أن القوالب النمطية المسيئة عن الأشخاص من أصل آسيوي آخذة في الارتفاع.

يعد الانضمام إلى TikTok جزءا من جهد عالمي من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومنظمات صحية أخرى لإطلاع الجمهور على فيروس كورونا من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى Instagram، تنشر منظمة الصحة العالمية رسومات ومقاطع فيديو إعلامية حول طرق منع انتشار الفيروس والحد منه.

لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، اتبع نفس الخطوات التي تتبعها في موسم الأنفلونزا: تجنب لمس وجهك، وتغطي فمك وأنفك عندما تسعل أو تعطس، وتغسل يديك بالماء والصابون.