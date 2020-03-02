شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مئات النجوم الصغيرة والأقراص المكونة للكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط علماء الفلك أكثر من 300 نجم حديث الولادة، وكشفوا أدلة جديدة حول المراحل المبكرة من ولادة النجوم وتكوين الكواكب، حيث درس العلماء مئات النجوم الصغيرة المحاطة بحلقات من الغبار والغاز، التى توجد في منطقة كثيفة مكونة للنجوم تعرف باسم مجمع سحابة أوريون الجزيئي، وتدعم حلقة الغبار والغاز المحيطة بنجم شاب، والمعروف أيضًا باسم القرص الكوكبي، ولادة كواكب جديد أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فإنه باستخدام التلسكوبات VLA وALMA، يمكن لعلماء الفلك النظر من خلال السحب الكثيفة للغبار والغاز فى مجمع أوريون لرؤية أقراص الكواكب الأولية التى تتشكل حول النجوم.

وقال جون توبين، الذى قاد فريق المسح من المرصد الوطني لراديو الفلك NRAO: "أظهر هذا الاستطلاع متوسط كتلة وحجم هذه الأقراص الصغيرة جدًا التي تدور حول كوكب الأرض".

وأضاف توبين: "يمكننا الآن مقارنتها بالأقراص القديمة التي تمت دراستها بشكل مكثف باستخدام ALMA أيضًا". وتعد هذه أكبر دراسة للأقراص المكونة للكوكب حول نجوم الأطفال حتى الآن، فباستخدام هذه البيانات، حدد الباحثون النجوم الشابة وأقراصهم في مراحل مختلفة من التكوين.

وتتشكل النجوم الشابة، التي تُعرف أيضًا باسم البروتستورات، في السحب الكثيفة من الغاز والغبار مثل مجمع أوريون. وعندما تنهار هذه السحابة بسبب الجاذبية، فإنها تشكل قرصًا من المواد التي تستمر في تغذية نمو نجم جديد.

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أما الكواكب فتتشكل من المواد المتبقية في القرص المحيط بالنجم الوليد، وتُظهر الصور الجديدة أن أقراص الكواكب الصغيرة الناشئة تميل إلى أن تكون أكثر ضخامة من الأقراص القديمة، لأن النجوم تستهلك مواد أكثر من قرصها أثناء نموها.

وقال توبين في البيان "هذا يعني أن الأقراص الأصغر سنا لديها الكثير من المواد الخام التي يمكن أن تتشكل منها الكواكب". وكشف الباحثون، أن أربعة من النجوم الشباب الذين تم التقاطهم في الاستطلاع برزوا عن البقية، حيث يبدو أنهم "غير منتظمين".

وقال البيان إن الأشكال الغريبة تشير إلى أن النجوم لا تزال في المراحل المبكرة للغاية من التكوين، لأنها لا تحتوي بعد على القرص المسطح الذي يدور حولها أو التدفق الخارجي القوي للمواد التي تعد كلاهما من السمات المميزة للبروتوستار".

وقالت نيكول كارناث، أحد أعضاء فريق المسح من مرصد الستراتوسفير لمركز علم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) ، في بيان "نادراً ما نجد أكثر من كائن واحد غير منتظم في ملاحظة واحدة"، مضيفة "لسنا متأكدين تمامًا من عمرهم، لكن من المحتمل أن يكون عمرهم أقل من 10000 عام".