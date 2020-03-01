شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يوثق رحلته فى متنزه يلوستون الوطنى بمناظر "ساحرة" .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، مجموعة من الفيديوهات والصور أثناء رحلته للتنزه في متنزه يلوستون الوطنى، والتى تتضمن مشاهد خلابة ومميزة من الجبال والسحب، والحيوانات والمناظر الطبيعية الفريدة.

مارك زوكربيرج نشر الفيديوهات عبر حسابه، وعلق عليها Snowy Yellowstone، حيث تضمنت المقاطع التي ألتقطها زوكربيرج منطقة ثلجية، يكسوها الثلج من كافة الجوانب، ويبدو وكأنها سحب، في حين غطت الثلوج سطح الأرض، وفيديو آخر لسرب من الثيران التي تقطن هذه المنطقة، وصورة ثالثة لجبال تكتسى باللونين الأخضر والأبيض، حيث يغطى هذا الجبل الثلوج، والأشجار، بخلاف مقطع آخر لـ"بركة" مياه يخرج منها بخار كثيف.

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يلوستون متنزه وطني أمريكي يمتد بين ولايات أيداهو ومونتانا ووايومنج. تأسّس بقانون من الكونجرس في الولايات المتحدة وسجل في القانون بواسطة الرئيس يوليسيس إس جرانت فى 1 مارس من عام 1872، وقد عرف على نطاق واسع أنه أول منتزه وطنى فى العالم، ويستوطنه الدببة البيضاء والذئاب والبيسون، ويشتهر أيضاً بثوران البراكين، وقد سمى بهذا الاسم نسبة للصخور الصفراء فيه، واختير من قبل اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمى.

يذكر أن الملياردير جورج سوروس قد دعا إلى إقالة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك وشيريل ساندبرج رئيس العمليات بالشبكة الاجتماعية من سيطرتهم على "فيس بوك"، كما يطالب الشركة بالتوقف عن نشر الإعلانات السياسية.

وكتب سوروس لصحيفة فاينانشيال تايمز، قائلاً: "إن زوكربيرج يبدو أنه منخرط فى نوع من ترتيبات المساعدة المتبادلة مع دونالد ترامب، إذ يساعد رئيس فيس بوك ترامب على إعادة انتخابه، لكنه لم يقدم أدلة لإثبات ادعائه".

وأضاف سوروس أن "فيس بوك" يجب أن يتبع نهجا أكثر حذرًا، ويرفض نشر الإعلانات السياسية، وهو الأمر الذى لن تفعله الشبكة الاجتماعية.