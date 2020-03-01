تكنولوجيا: مراجعة لنظارة الواقع الافتراضي Vive Cosmos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد مرور ثلاث سنوات من إطلاقها لنظارة الواقع الافتراضي Vive، تقدم شركة HTC الآن نظارة Vive Cosmos الجديدة والتي توفر انغماس بصري أكثر تطورًا.

لقد وصلت نظارة الواقع الافتراضي المتطورة Vive Cosmos منذ أسبوع، وهي تتوفر بسعر 3299 ريال، وتقدم Cosmos شاشة عالية الجودة مع تصميم أجهزة انفتاحًا. ومثل ما رأينا مع نظارة Rift S الشهيرة، تتخلى Cosmos عن أجهزة التتبع الخارجية لصالح الكاميرات الداخلية المريحة، كما أنها تتكيف مع تصميم وحدة التحكم Oculus Touch الموحد بشكل متزايد، بدلاً من أجهزة Vive للتحكم عن بعد القديمة.

تأتي Vive Cosmos بتصميم مميز، فهي تمتاز بهيكل أزرق داكن مع لوحة أمامية مكشوفة، ومن الأمام والوسط، ستجد كاميرتين كبيرتين للتتبع، بالإضافة إلى أربع كاميرات أخرى من الجانبين، مما يوفر حقل تتبع بـ 310 درجة.

يمكن إزالة اللوحة الأمامية بأكملها، وتقول HTC إنها ستصدر لوحات بديلة بميزات إضافية، بدءًا من لوحة تدعم منارة تتبع الليزر بـ Vive القديمة. وعلاوةً على ذلك، يمكنك قلب الشاشة مثل خوذة دراجة نارية، لمحو مجال رؤيتك دون إزالة النظارة بالكامل.

وتحتوي نظارة Cosmos على شاشة بدقة 2880 × 1700 بكسل أو 1440 × 1700 بكسل لكل عين، وتعتبر هذه الدقة أعلى من دقة شاشة Valve Index البالغة 2880 × 1600 بكسل. ولا يزال مجال الرؤية حوالي 110 درجة، وهو أقل بعض الشيء من مؤشر Index، ولكنه قياسي بالنسبة إلى نظارات الواقع الافتراضي الأخرى.

وقامت شركة HTC بإعادة صياغة تصميم نظارة Vive الأصلية بالكامل، فتأتي Cosmos مزودة بسماعات رأس متصلة، والتي تعتبر أفضل من مكبرات الصوت الاتجاهية التي تستخدمها Valve و Oculus. هناك مقبض في الأسفل لتغيير المسافة بين الحدقتين، لكنك ستركز في الغالب على النظارة عن طريق ضبط كيفية وضعها على رأسك.

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تعد ميزة التتبع الداخلي الموجودة بالنظارة ميزة رائعة للغاية إذ أنها تجعل عملية إعداد الواقع الافتراضي بأكملها أسرع وأبسط وأقل اقتحامًا. وبدلاً من تركيب إشارات منارة الليزر في جميع أنحاء الغرفة، سيتعين عليك فقط توصيل النظارة بمحول صغير، ومن ثم توصيل كابلات DisplayPort و USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبعد ذلك ستقم بتوصيل المحول بمأخذ الطاقة.

وتقوم الكاميرات باكتشاف الحواف في البيئة المحيطة واستخدامها كنقاط ربط، حيث يقومون بالتعرف على أثنين من أدوات التحكم في الحركة من خلال تتبع نمط ضوء مميز. وعندما يعمل التتبع، فهو يعمل بشكل جيد جدًا، حيث ستشعر باستجابة سريعة مثل Quest أو Rift S.

يتطلب إعداد Cosmos التثبيت والتبديل بين نظامين مختلفين تمامًا، وبعد الإعداد، هناك لوحتا تحكم منفصلتان على سطح المكتب. كما أن قائمة “العدسات” المنبثقة هي عبارة عن مجموعة من الأيقونات غير البديهية والموضحة بشكل غريب، مما يضاعف ما هو في الأساس قائمة تطبيقات مع بعض خيارات الإعدادات.

تأتي وحدات تحكم Cosmos أكبر وأثقل من Oculus Touch، وهي تتطلب ضعف عدد بطاريات AA، اثنتان لكل وحدة تحكم. وعلى ما يبدو، فإنه تم تصميمها بعناية إذ أنها تضم أزرارًا فائقة النقر ومصدًا إضافيًا أعلى كل مشغل.

تتوافر نظارة Vive Cosmos في السعودية بسعر 3299 ريال.

0.00 تأتي وحدات تحكم Cosmos أكبر وأثقل من Oculus Touch، وهي تتطلب ضعف عدد بطاريات AA، اثنتان لكل وحدة تحكم. وعلى ما يبدو، فإنه تم تصميمها بعناية إذ أنها تضم أزرارًا فائقة النقر ومصدًا إضافيًا أعلى كل مشغل. 8.5/10 الإيجابيات شاشة عالية الدقة

إعداد سهل ومريح

خيارات للترقية

تجربة سلسة لا حاجة لل base stations

خاصية Flip السلبيات مشاكل تتبع الإضاءة المنخفضة

واجهة مستخدم معقدة بعض الشيء

سعرها باهض

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