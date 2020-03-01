تكنولوجيا: نظرة على الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جهاز لوحي “لايت” جديد يعرف وفقاً للتسريبات بعنوان Galaxy Tab S6 Lite، واليوم نقدم نظرة أولية سريعة على هذا الجهاز اللوحي الجديد.

قد يبدو تصميم Galaxy Tab S6 Lite مألوفًا إلى حد ما، حيث يحاكي Galaxy Tab S6 الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي، كما يأتي أيضًا مع نفس قلم S Pen المعاد تصميمه.

على الرغم من أنه لم يتم التأكيد عما إذا كان هذا الجهاز اللوحي سيوفر دعم شحن لاسلكي لـ S Pen أو لا، إلا أنه من المحتمل جدًا أن يدعم ذلك. نظرًا للتصميم الأكثر سماكة المميز لقلم S Pen مما يأتي مع مجموعة Galaxy Note (مما يعني أنه لا يمكن تركيبه داخل الجهاز اللوحي)، فهذا يزيد جدًا من احتمالية جعل الشحن اللاسلكي أمرًا لا بد منه.

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يحتوي Galaxy Tab S6 Lite على معالج Exynos 9611، وهو نفس المعالج الموجود في العديد من هواتف الشركة من الفئة المتوسطة، كما أنه سيأتي أيضًا مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

وبالنظر إلى أنه جهاز Lite، فهذا يجعله موفر أيضًا من ناحية السعر، حيث سيبلغ سعره على الأرجح 399 دولار أو أقل، وهذا بالتأكيد سعر منخفض للغاية مقارنةً بالإصدار القياسي Galaxy Tab S6 والذي يبلغ سعره 649 دولار.

أيضاً من المقرر أن يتم تشغيل الجهاز بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم One UI 2.1 والتي ظهرت للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S20 في وقت سابق من هذا الشهر. أيضاً لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار، ولكن من المرجح أن يتم الإعلان عن الجهاز في وقت قريب.

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