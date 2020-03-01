تكنولوجيا: هاكرز يمكنهم السيطرة على هاتفك باستخدام موجات صوتية غير مسموعة

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ووفقًا لما ذكره موقع "مترو" البريطاني، قال نينج تشانج، أستاذ مساعد في علوم وهندسة الكمبيوتر في كلية مكيلفي للهندسة: "نريد زيادة الوعي بمثل هذا التهديد".
وأضاف: "أريد أن يعرف الجميع في هذا الأمر"، حيث وتمكن تشانغ وفريقه من إرسال أوامر صوتية إلى الهواتف المحمولة أثناء جلوسهم على طاولة بجانب صاحب الهاتف، وكانوا قادرين على التواصل مع الهاتف، وفي نهاية المطاف السيطرة عليه من بعيد.
وأقنع الباحثون الهاتف بقراءة الرسائل على مستوى منخفض لم يستطع المالك سماعه، ولكن يمكن اكتشافها بسهولة باستخدام الميكروفونات الحساسة، كما طلب الباحثون من الجهاز إجراء مكالمة هاتفية، ويمكن للمتسللين استخدام هذه التقنية كخدعة لكسب المال إذا طلبوا من الجهاز الاتصال بأرقام ذات سعر إضافي.
واختبر الفريق 17 هاتفًا مختلفًا، بما في ذلك هواتف أيفون وأنرويد، وزعموا أن "جميعهم باستثناء اثنين كانوا عرضة لهجمات الموجات فوق الصوتية.
كما اكتشفوا أيضًا أن الموجات فوق الصوتية يمكن أن تنتقل عن طريق الخشب والمعادن والزجاج، ويمكن أن تنتقل الإشارات أيضًا عبر البلاستيك، ولكن بشكل أقل فعالية.
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