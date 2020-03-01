شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة لرجل بأقدام شفافة على خرائط جوجل تثير جدل مستخدمى الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت خرائط جوجل صورة غير عادية لرجل بأقدام شفافة، إذ تم التقاط الصورة الغريبة بواسطة كاميرا صور الشارع فى خرائط جوجل فى بنجلاديش، وقام مستخدم لموقع ريديت يدعى DowntownX بنشر الصورة هذا الأسبوع، وكتب عليها "رجل عائم عثر عليه فى بنجلاديش".

وتُظهر الصورة شابًا يحمل طفلًا مع اختفاء ساقيه بشكل كامل، ورد عليه أحد المستخدمين قائلا: "هذا أمر مربك ومقطع جيدًا يبدو كأنه فوتوشوب غير مكتمل"، بينما قال آخر: "لقد أمضيت دقيقتين جيدتين فى محاولة العثور على ساقيه".



صورة لطفل بأرجل شفافة

بينما أوضح بعض الأشخاص أقوياء الملاحظة أن ظله يظهر ساقيه، مما يشير إلى أن جسده المختفى من المحتمل أن يكون نتيجة خلل فى خرائط جوجل.

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وتنشئ خرائط جوجل الصور من خلال تجميع صور 360 درجة مقدمة من المستخدمين، مما يعنى أنه يمكن حدوث أخطاء بسيطة بسهولة، فعلى سبيل المثال، شوهد زوجين من الأشباح على خرائط جوجل العام الماضى، يتجولان فى شوارع كيبيك الكندية، ويمشيان على طول شارع سان جان بابتيست، مع أجسامهم الشفافة.

وكانت الأنثى ترتدى سترة وجينزًا ونظارة شمسية، ويسير بجانبها رفيقها الذكر، وأثارت الصورة وقتها الكثير من الجدل، لكن كان يرجع الأمر إلى خلل فى التصوير الفوتوغرافى، فلم يتم تصويرهما بالكامل بواسطة سيارات خرائط جوجل.

جدير بالذكر أثارت جوجل الجدل بعد أن استطاع رجل ألمانى ازدحامًا مروريًا كاذبًا على خرائط جوجل، وذلك بعدما أخذ يتجول فى شوارع برلين بعربة يدوية، بها 99 هاتفًا محمولًا، متصلة جميعها بالإنترنت.

وقام الرجل الذى يدعى سيمون ويكرت، بإحضار 99 هاتفًا ذكيًا، واتصل من خلالها جميعًا بخرائط جوجل، ثم وضعها فى عربة يدوية لعبة، وأخذ يتجول فى الطرقات، الأمر الذى جعل التطبيق الشهير يُظهر لمستخدميه ازدحامًا مرورياً وهميًا فى الشوارع التى يمر بها.