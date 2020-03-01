شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكوت كيلى يعود للأرض بعد عام فى الفضاء.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم الموافق 1 من شهر مارس 2016، أي قبل 4 سنوات فقط، عاد رائد فضاء ناسا سكوت كيلي إلى الأرض بعد قضاء عام تقريبًا فى محطة الفضاء الدولية، محطما بذلك الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أجراها أمريكي، حيث قضى كيلي وزميله الروسي ميخائيل كورنينكو 340 يومًا متتاليًا في المحطة الفضائية. وقد كشفت هذه الدراسة أن معظم التغييرات الدراماتيكية التي تحدث لجسم الإنسان في الفضاء ليست دائمة. وتعرض سكوت كيلي، الذي كان على متن المحطة الفضائية الدولية بين عامي 2015 و 2016، إلى العديد من التغيرات الجسدية والوراثية التي لم تحدث لشقيقه التوأم. Advertisements ولعل أغربها هو ما اكتشفته ناسا أن التيلوميرات الخاصة بالرائد الذي كان في الفضاء أصبحت أطول، وهى الأجزاء التى توجد على نهايات الكروموسومات، حيث تصبح أقصر مع تقدم الإنسان في العمر. ولقد صدم هذا الاكتشاف العلماء في برنامج الأبحاث البشرية التابع لناسا والذي قرر استخدام التيلوميرات كوسيلة لقياس الشيخوخة. ولكن بمجرد هبوط كيلي الذي كان في الفضاء، عاد جسده تدريجياً إلى طبيعته، ولكن لا تزال بعض الآثار السلبية للمهمة باقية على كيلي، مما يشكل تحديًا للعلماء أثناء استكشافهم لرحلات فضائية أطول، مثل السفر إلى المريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سكوت كيلى يعود للأرض بعد عام فى الفضاء.. فى مثل هذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.