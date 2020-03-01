شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النموذج الأولى لمركبة Starship الجديدة ينفجر أثناء اختبار الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت شركة SpaceX النموذج الأولي لـ Starship SN1 إلى منصة الإطلاق بالقرب من موقع التجميع Boca Chica بتكساس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث انفجر أثناء اختبار ضغط النيتروجين السائل، وتمزق تحت وهج أضواء الضباب في منشأة الشركة، وما زالت لا توجد هناك تفاصيل حول الحادث الذى ظهر من خلال آثار الانفجار.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فإن Starship SN1 عبارة عن نموذج تجريبي عن نظام Starship و Super Heavy megarocket لـ SpaceX، وهو نظام هبوط رأسي هائل وقابل لإعادة الاستخدام صمم لإعادة توجيه مهام الفضاء السحيق إلى القمر والمريخ وما بعده.

ويعد SN1 الذى يشبه صومعة الفولاذ المقاوم للصدأ المتلألئة، أول سلسلة من المركبات التي يخطط SpaceX إلى بناءها واختبارها بمرور الوقت من أجل صقل الأنظمة اللازمة لإنشاء مركبة فضائية كاملة الوظائف.

وأشار إيلون ماسك، مؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي للشركة إلى أن العديد من هذه النماذج ستكون ضرورية لإتمام المركبة الفضائية.

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وكشفت الشركة عن أول نموذج أولي كامل الحجم لـ Starship، يُطلق عليه Starship Mk1، في سبتمبر 2019، ولكن انفجرت المركبة فى الجزء العلوي خلال اختبار التجميد.

كما أعلن ماسك لأول مرة عن خطط لنظام إطلاق المركبة الفضائية SpaceX's Starship في عام 2016، حيث ستجرى الشركة تحسينات للتصميم على مدار السنوات اللاحقة لتتحول إلى مركبة فضائية معززة بطول 387 قدمًا (118 مترًا) يمكنها حمل ما يصل إلى 100 شخص في الفضاء السحيق.

وقد وقعت SpaceX بالفعل مع عميل واحد، وهو الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، للقيام برحلة حول القمر على متن مركبة فضائية في عام 2023.