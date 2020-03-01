تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم ثقب الشاشة في هاتف OnePlus 8 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات جديدة تعود لدليل المستخدم الخاص بهاتف وان بلس القادم OnePlus 8 5G، والتي أكدت على تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

تقدم شركة وان بلس سنوياً اثنان من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية في خط إنتاجها الأصلي إلى جانب خط إنتاج T، ومن جديد تستعد وان بلس لإطلاق خط إنتاجها الأول لهذا العام OnePlus 8 ، الذي ينطلق قريباً بتصميم ومميزات جديدة في علامة وان بلس التجارية.

ولقد ظهر مؤخراً دليل المستخدم الخاص بنموذج OnePlus 8 5G من الإصدارات القادمة، حيث يظهر تصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة، كما تكشف صورة دليل المستخدم عن دعم الهاتف لتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يأتي زر الصوتيات بثلاثة مراحل لكتم الصوتيات.

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أيضاً أشار موقع وان بلس في الهند خلال الفترة الماضية، عن خطط الشركة لعقد حدث في 3 من مارس، إلا أن التسريبات تؤكد على أن هذا الحدث يعود لمنتج أخر للشركة، مع بعض التوقعات التي تشير إلى أن وان بلس ستكشف النقاب عن نموذجها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب.

يذكر أن هاتف OnePlus 8 يأتي بحجم 6.5 إنش في الشاشة، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف دون مستشعر ToF، على أن يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار.

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