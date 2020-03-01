سعر هواوي بي 40 لايت Huawei P40 Lite مع المواصفات و المميزات

هاتف Huawei P40 Lite هو اول هواتف عائلة P40 المنتظرة من شركة هواوي. هذا الهاتف هو النسخة المصغرة من السلسلة. و الذي سيحمل مميزات من السلسلة و لكن بسعر اقل و في حجم اصغر. الهاتف يحمل مواصفات متوسطة نسبياً و قد اعلنت عنه الشركة بشكل منفصل و هادئ يوم 27 فبراير. و نحن في انتظار باقي السلسلة التي يتوقع اصدارها في مارس 2020. و لكن على العموم فهذا المقال للحديث عن هاتف هواوي الجديد. هل هو جيد ؟

مواصفات Huawei P40 Lite

المعالج HiSilicon Kirin 810 الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2310 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Ultra wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

مميزات Huawei P40 Lite

الأداء

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اداء الهاتف فوق الجيد. ذلك بفضل معالج جديد من Huawei. و هو معالج HiSilicon Kirin 810. المعالج الجيد يحاول ان يقدم اداء جيد في فئة سعرية منخفضة. الهاتف الجديد الخاص بهواوي بهذا المعالج يستطيع تشغيل اقوى الألعاب مع تقديم اداء متوسط متزن و سهولة في استعمال الهاتف للمهام المتعددة.

البطارية و سرعة الشحن

البطارية بسعة 4200mah تكفي ليوم كامل من الإستعمال بدون الحاجة لإعادة شحن الهاتف اكثر من مرة. بطاريات اليوم الكامل مميزة جداً و هي مطلب كبير للعديد من المستخدمين بشكل بارز. اضف الى ذلك ان هذه البطارية تشحن بسرعة 40Watt. هذا الرقم يحقق لك المطلوب من البطارية بأن تعطيك بطارية يوم كامل. و في نفس الوقت تعطيك وقت استعمال كبير نسبياً مع مراعاة وقت شحن اقل.

الكاميرات

تركيبة كاميرات الهاتف بالخلف ليس جديداً جداً بل مألوف بشكل كبير. و لكن على كل حال فهذه التركيبة للكاميرات ممتازة. كاميرا اساسية بدقة 48MP مع فتحة عدسة f/1.8 ستساعدك على تصوير صور عالية الدقة و عالية الوضوح. مع كاميرا Ultrawide بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.4 لصور الـLandscapes و المناظر الطبيعية. مع كاميرا Macro و حساس عمق Depth Sensor خاص به. لصور جيدة و متنوعة

مميزات اخرى

لازال الهاتف يحمل مدخل السماعات الخارجية 3.5mm

الشاشة بجودة عالية و بدون قطع في الشاشة فقط ثقب للكاميرا الأمامية

عيوب Huawei P40 Lite

عدم توفر خدمات Google

هذه اكبر مشكلة يمكن ان نتحدث عنها في هذا الهاتف. لا وجود لخدمات Google. عدم وجود خدمات Google يعني ان الهاتف ليس مناسباً بشكل كبير لكل المستخدمين. خدمات Google لن تكون متوفرة على الهاتف لفترة من الوقت بسبب المشاكل بين الولايات المتحدة الأمريكية و شركة Huawei. خدمات Google هي اهم ما يوجد في هواتف Android و بدونها فإنك تفقد جزءاً كبيراً من قوة هاتفك.

عيوب اخرى

الهاتف يستعمل ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory الغير منتشرة

كانت الشاشة ستكون افضل ان كانت من نوع OLED

Huawei P40 Lite في نقاط

نقاط القوة

اداء قوي بعض الشئ بفضل المعالج

تركيبة كاميرات قوية و جيدة

بطارية كبيرة و سرعة شحن عالية

الهاتف محتفظ بمدخل السماعات و الذاكرة الخارجية

نقاط الضعف

لا وجود لخدمات Google

الشاشة نوعها IPS ليست OLED

ذاكرة Nano Memory التي تستعملها هواوي ليست منتشرة بشكل كبير

سعر Huawei P40 Lite

الهاتف سعره ما يعادل مبلغ 300 يورو. هذا يعني ان سعر الهاتف بالتحويل المباشر للعملة يبلغ 5170 جنيه تقريباً. و هذا بتحويل العملة فقط. بهذا السعر فإن الهاتف مميز جداً لشرائه. الا ان المنافسة المباشرة للهاتف تجعله يخسر. الهاتف في منافسة مباشرة مع Mi 9T من شاومي و Realme XT من ريلمي. و بالرغم من تقارب مواصفات الهواتف الا ان خدمات جوجل على هواتف شاومي و ريلمي تمثل نقاط قوة كبيرة. و عدم وجودها في جهاز هواوي يضعف من فرصة الجهاز للمنافسة. و لكن التجربة النهائية الحاكمة لذلك.