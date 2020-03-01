سامسونج تلوم فيروس كورونا بشأن مبيعات Galaxy S20 المنخفضة

ألقت شركة سامسونج باللوم على فيروس كورونا، المعروف رسميًا باسم (COVID-19)، فيما يتعلق بأرقام المبيعات الأولية المنخفضة لسلسلة (Galaxy S20) الجديدة في كوريا الجنوبية، حيث يؤثر تفشي فيروس كورونا على الكثير من الأشياء في عالم التكنولوجيا، من المؤتمرات الضخمة إلى السفر الدولي والمحلي.

ووفقًا للمعلومات، فقد باعت شركة سامسونج ما يصل إلى 70 ألف وحدة من سلسلة (Galaxy S20) في اليوم الأول الذي كانت متاحة فيه في كوريا الجنوبية، لكن مقارنةً بمبيعات سلسلة (Galaxy S10) الصادرة في عام 2019، التي باعت منها الشركة 140 ألف وحدة في اليوم الأول، فإن الأرقام تعتبر منخفضة.

وتزداد الأمور سوءًا إذا قارنتها بمبيعات سلسلة (Samsung Note 10)، التي أُطلقت في شهر أغسطس الماضي، والتي باعت 220 ألف وحدة منها في اليوم الأول من توفرها.

ويبدو أن لدى سامسونج توضيحًا لهذه الأرقام يدور حول المخاوف من فيروس كورونا وخصومات الهاتف، وقال مسؤول بشركة اتصالات محلية لصحيفة كوريا هيرالد: “تأثرت المبيعات وانخفضت بشكل حاد بسبب قلة الخصومات على الهواتف الجديدة، والتراجع الكبير في عدد زوار المتاجر الفعلية بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا”.

وتشمل السلسلة هاتف (Galaxy S20) بسعر 999 دولارًا و (S20 Plus) بسعر 1199 دولارًا و (S20 Ultra) بسعر 1399 دولارًا، وأثارت الأسعار المرتفعة للهواتف الاستغراب، وخاصةً بالنظر إلى أن المستهلكين يختارون الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة في الوقت الحاضر.

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وأثارت الأسعار المرتفعة تكهنات بأن مبيعات سامسونج قد تتراجع قبل نشرها لأرقام مبيعاتها الأولية.

يُذكر أن شركة سامسونج ليست أول شركة تقنية تقول إن فيروس كورونا قد أثر أو سيؤثر على أدائها المالي، إذ أعلنت آبل في الشهر الماضي أنها لا تتوقع تحقيق إيراداتها المتوقعة لربع شهر مارس، موضحة أن هذا يرجع إلى حقيقة أن إمدادات آيفون في جميع أنحاء العالم ستكون مقيدة مؤقتًا.

ورددت شركة مايكروسوفت كلام شركة آبل، قائلة إن مبيعاتها للربع الثالث من العام المالي 2020 ستكون أقل مما توقعت؛ لأن سلسلة الإمداد قد تعطلت بسبب فيروس كورونا، وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا سيؤثر على خط أعمال الحوسبة الشخصية.