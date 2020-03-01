شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح خاصية تسمح للمستخدمين بإخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح موقع تويتر خاصية إخفاء التغريدة الجديدة أمام قطاع مطورى تطبيقات الموقع، بما يتيح تطوير أدوات إضافية، تساعد المستخدمين فى إخفاء الردود على تغريداتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وكان موقع تويتر قد أطلق هذه الخاصية فى نوفمبر الماضى للمستخدمين فى كل أنحاء العالم، بهدف تقليل قدرة المتطفلين على إفساد المحادثات بين المستخدمين عبر تويتر، حيث تتيح للمستخدم السيطرة على الطريقة التى تظهر بها الردود التى يرسلها رداً على تغريدته.

ويمكن تفعيل الخاصية الجديدة من خلال الضغط فوق زر المشاركة على تويتر واختيار إخفاء التغريدة لإغلاق الردود، وفى هذه الحالة يجب على المستخدمين الآخرين الضغط لمشاهدة الردود على التغريدة، بدلاً من رؤيتها بشكل تلقائي.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا، فإن هذا النوع من الأدوات المنتظر تطويرها بعد فتح خاصية إخفاء التغريدة أمام المطورين، سيكون مهماً بشكل خاص بالنسبة للشركات والعلامات التجارية التى لها حسابات رسمية على موقع تويتر.

وتعانى هذه الشركات من وجود كم كبير من الردود على التغريدات التى ترسلها الشركات بما يتجاوز قدرتها على التعامل مع الردود بشكل المناسب، ولكن مع فتح شفرة خاصية إخفاء التغريدة يمكن للمطورين تطوير أدوات تستطيع تلقائياً إخفاء الردود المزعجة أو غير المرغوبة على أساس عوامل الأهمية بالنسبة لعملاء هذه الشركة، مثل التغريدات التى تتضمن كلمات رئيسة محظورة أو تلك التى تحتوى على محتوى شديد الخطورة على سبيل المثال.

وأضاف موقع تك كرانش أن تويتر تعاون مع عدد صغير من المطورين الذين طوروا بالفعل أدوات للاستفادة من الخاصية بصورة إضافية.

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وتعانى هذه الشركات من وجود كم كبير من الردود على التغريدات التى ترسلها الشركات بما يتجاوز قدرتها على التعامل مع الردود بشكل المناسب.

ولكن مع فتح شفرة خاصية إخفاء التغريدة يمكن للمطورين تطوير أدوات تستطيع تلقائياً إخفاء الردود المزعجة أو غير المرغوبة على أساس عوامل الأهمية بالنسبة لعملاء هذه الشركة، مثل التغريدات التى تتضمن كلمات رئيسة محظورة أو تلك التى تحتوى على محتوى شديد الخطورة على سبيل المثال.

وأضاف موقع تك كرانش أن تويتر تعاون مع عدد صغير من المطورين الذين طوروا بالفعل أدوات للاستفادة من الخاصية بصورة إضافية.