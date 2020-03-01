شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو زهقت من الأرض.. 35 ألف دولار تكلفة الرحلة السياحية للفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أكسيوم لاستكشاف الفضاء عن برنامجًا للسياحة الفضائية لنقل السياح إلى محطة الفضاء الدولية، وقامت ناسا وأكسيوم بتوظيف المصمم الفرنسى فيليب ستارك، البالغ من العمر 71 عامًا، لتصميم الديكورات الداخلية للمركبات المخصصة لهذه الرحلات، التى من المقرر أن تبدأ فى عام 2024، فلدى ستارك تاريخ طويل بجميع جوانب التصميم غير العادى، بدءا من الفنادق وصولا إلى اليخوت وتوربينات الرياح الفردية.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، ستضم الوحدات التى صممها ستارك رواد فضاء محليين من دول ليست أعضاء فى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين، إذ يمكن لأى شخص يدفع تكلفة الرحلة ويخضع لتدريب لمدة 15 أسبوعًا السفر للفضاء، إذ تبدأ الأسعار من 35000 دولار.



سياحة الفضاء

ويقود كل رحلة رائد فضاء مدرب، ويجب على الركاب الآخرين اجتياز الفحص البدنى قبل بدء التدريب، والذى يضم التدريب على البيئات القاسية، والرحلات الفضائية دون المدارية، وأكثر من ذلك.

وبعد اكتمال التدريب، يكون الركاب على استعداد للذهاب إلى الفضاء، وسيتم توصيل محطة اكسيوم الفضائية مبدئيًا بمحطة الفضاء الدولية، التى تدور حول الأرض.



محطة الفضاء الدولية

وسيتم ربط محطة اكسيوم بالعقدة الأمامية لمحطة الفضاء الدولية، مما يتيح رؤية مناظر خلابة للأرض، كما سيكون لديها أكبر نافذة استكشافية.

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الوحدات من الداخل

وستفصل محطة اكسيوم وتعمل بشكل مستقل، عند تقاعد محطة الفضاء الدولية خلال السنوات العشر القادمة.

ومثل محطة الفضاء الدولية، سيكون لمحطة أكسيوم طاقم ويعمل كمختبر للأبحاث، كما ستحتوى أيضًا على شبكة واى فاى، كما صمم ستارك الوحدات من الداخل لتبدو وكأنها "عش مريح".



النوافذ داخل الوحدات

وستحتوى كل وحدة على نوافذ كبيرة ليستمتع السائح بمناظر الأرض والمساحة، كما تحتوى الجدران المبطنة على مئات من المصابيح الدائرية التى تعمل على تغيير لونها، بالإضافة إلى الشاشات التى تعمل باللمس المدمجة والمقابض.