شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل عن فيروس كورونا.. أحدث حيل الهاكرز لاختراق أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الهاكرز فيروس كورونا الآن كطعم لسرقة البيانات الشخصية، حيث اكتشف خبراء الأمن، أن مجرمى الإنترنت يرسلون رسائل البريد الإلكتروني مع سلالة من البرمجيات الخبيثة متنكرة في زي معلومات عن اندلاع المرض، وتزعم رسائل البريد الإلكتروني، التي اكتشفت في اليابان، أن الفيروس قد انتشر في جميع أنحاء البلاد ويدفع المستلمين للرسائل إلى فتح مرفق لمعرفة المزيد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتيح هذا المرفق للهاكرز الوصول إلى كمبيوتر الضحية، مما يسمح لهم بجمع البيانات الشخصية وإصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بفيروس.

وكشف خبراء الأمن في IBM X-Force و Kasperky عن رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة، التي وجدوا أنها تتألف من تمثيلات مختلفة للتاريخ الحالي والكلمة اليابانية لـ" إخطار "، من أجل اقتراح فتحها.

ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني يتم إرسالها من جانب مزود خدمة رعاية في اليابان، والتي تحذر من أن الوباء قد انتشر إلى أجزاء معينة من البلاد وتحث القارئ على فتح وثيقة إرفاق لمعرفة المزيد عن الانتشار، مستغلة مخاوف البشر من الفيروس.

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ولجعل رسائل البريد الإلكتروني تبدو حقيقية، أضاف الهاكرز في الأسفل جزء مكتمل بعنوان بريدي بالإضافة إلى رقم هاتف وفاكس.

وقال أنتون إيفانوف، محلل Kasperky: "إن فيروس كورونا، الذي يناقش حاليًا في وسائل الإعلام، قد استخدم كطعم من جانب مجرمي الإنترنت".

وأضاف: "حتى الآن، حددنا عشرة ملفات فريدة فقط، ولكن نظرًا لأن هذا النوع من النشاط شائع في موضوعات الوسائط، فإننا نتوقع زيادة هذا العدد".

وأكد: "مع استمرار القلق لدى الناس بشأن صحتهم، فإن المستندات المزيفة التي يقال أنها لتثقيفهم حول فيروس كورونا قد تنشر المزيد من البرامج الضارة."