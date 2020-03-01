تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم كاميرة هاتف الألعاب المرتقب Black Shark 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار شاومي القادم من هواتف الألعاب Black Shark 3، حيث إستعرضت تسريبات مصورة حية تصميم الكاميرة بالإعدادات الثلاثية، كما رصد تصميم الجهة الخلفية للهاتف في مخططات نشرت مؤخراً على تويتر.

ينطلق خلال أيام إصدار جديد من هواتف الألعاب المطورة من شاومي، حيث أشارت التسريبات حتى الآن إلى خطط الشركة لإطلاق هاتف Black Shark 3 إلى جانب إصدار Pro.

ينطلق مؤتمر هاتف Black Shark 3 في الثالث من شهر مارس الجاري، ومن جديد يظهر الهاتف في تسريبات تقدم مزيد من التفاصيل حول مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ولقد نشر على شبكة تويتر رسم يوضح تفاصيل تصميم الجهة الخلفية للهاتف، مع إعدادات الكاميرة الخلفية التي تأتي في بتصميم مثلث الشكل يضم ثلاثة من الكاميرات مع فلاش LED.

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كما نشر الرئيس التنفيذي للشركة Lei Jun فيديو تشويقي يوضح لمحات أخرى من تصميم الهاتف، حيث يضم الهاتف ميزة الشحن المغناطيسي، مع مؤثرات بإضاءة LED.

أيضاً كشفت التسريبات مؤخراً على أن الهاتف يأتي بأزرار ميكانيكية منبثقة للألعاب، كما يأتي الهاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل، ويضم الإصدار الرئيسي من الهاتف بطارية بقدرة 4720 mAh، بينما يأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً تدعم الهواتف قدرة شحن 65W، كما تدعم الهواتف معدل تحديث 120Hz، وتضم معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

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