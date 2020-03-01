الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين.. وتحذر من فترتي الصباح والمساء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الإثنين، طقسا مائلا للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد في بيان: "يشهد الوجه البحروى السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة".

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا وشديد البردوة ليلا والرياح معتدلية ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من1.4 إلى1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2،4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11

طنطا العظمى 21 والصغرى 10

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دمنهور العظمى 20 والصغرى 11

بلطيم العظمى 20 ولصغرى 11

مطروح العظمى 17 والصغرى 9

السلوم العظمى 20 والصغرى 9

سيوة العظمى 21 والصغرى 6

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11

دمياط العظمى 19 والصغرى 11

الزقازيق العظمى 21 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10