سعر Samsung Galaxy M31 مع مواصفاته و عيوبه

هاتف سامسونج المتوسط Samsung Galaxy M31 هاتف جديد في الفئة فوق الإقتصادية من سامسونج. هذا الهاتف يمتلك عدة مواصفات افضل من هواتف عديدة في نفس سعره. و يقدم مميزات عديدة عن باقي الهواتف. بنظرة الى السعر و الى المواصفات فالهاتف ليس جيداً. و في هذا المقال سنناقش الهاتف قليلاً و هل الهاتف جيد فعلاً ام انه كان يمكن ان يكون افضل ؟.

مواصفات Samsung Galaxy M31

المعالج Samsung Exynos 9611 الشاشة بحجم 6.4 بوصة نوعها Super AMOLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بحجم 64GB او 128GB الكاميرات الخلفية رباعية العدسة الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 العدسة الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Ultrawide العدسة الثالثة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Macro العدسة الرابعة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 نوعها Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 6000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 15Watt

مميزات Samsung Galaxy M31

البطارية

اول شئ يجب التفكير به في هذا الهاتف هو بطاريته. حجم البطارية الكبير جداً حيث ان البطارية بحجم 6000mah هذه البطارية ستكفي ليوم و اكثر من الإستعمال. البطارية كبيرة الحجم مناسبة بشكل كبير خاصة ان الهاتف لن يحتاج الى اعادة شحنه اكثر من مرة طول اليوم. مع ذلك فالهاتف يمتلك شحن سريع بقدرة 15Watt. رغم انه كان من الأفضل ان يتم دعم الهاتف بقدرة شحن اعلى. حيث ان 15Watt مع حجم هذه البطارية ضعيفة بعض الشئ. و لكن الشحن السريع افضل من الشحن البطئ على اي حال

الكاميرات الخلفية

Advertisements

تركيبة الكاميرات بخلف الهاتف تظهر مميزة بشكل كبير. الهاتف يحمل 4 كاميرات خلفية. تبدأ من دقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 تساعد هذه الكاميرا على التقاط صور مختلفة عالية الدقة و واضحة التفاصيل و بجودة مرتفعة جداً. مع كاميرا UltraWide بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 تستطيع تصوير مناظر طبيعية Landscape بدون اي مشاكل و بكل سهولة. مع استعمال حساس عمق لصور الـPortrait و تأثيرات العزل و اخيراً كاميرا Macro للأشياء الصغيرة جداً.

الأداء نوعاً ما

لا تستطيع الحكم على الأداء الا بالتجربة هنا. من نظرة على المواصفات الخاصة بالمعالج فهو يتكون من 4 انوية للأداء المرتفع من نوع Cortex-A73 بسرعة 2.3 جيجاهرتز. هذه الأنوية من المفترض ان تقدم اداء فوق الجيد مع الألعاب و التطبيقات الثقيلة. مع وجود 4 انوية اداء متوسط من نوع Corex-A53 بسرعة 1.7 جيجا هرتز و التي من المفترض ان تقدم اداء متزن مع الإستعمالات المختلفة و تصفح الإنترنت و تعدد المهام

الشاشة

آخر ميزة في هذا الهاتف هي الشاشة التي يحملها الهاتف. شاشة نوعها Super AMOLED غير موجودة في فئة هذا الهاتف السعرية نهائياً. هذه الشاشة ستساعدك على عرض محتوى مختلف و متنوع. بالوان جيدة و سطوع ممتاز. و دقة عالية للشاشة ستجعل المحتوى يظهر بشكل جيد جداً. و ستجعل تجربة الشاشة رائعة جداً.

مزايا اخرى

الهاتف محتفظ بمدخل السماعات 3.5mm

الهاتف يحمل مدخل ذاكرة خارجية كذلك

عيوب Samsung Galaxy M31

الشاشة لا تحمل طبقة حماية

البلاستيك ليس من مواد التصنيع الأفضل ولا الأمتن

سرعة الشحن ليست مناسبة بشكل كبير للبطارية الكبيرة

الأداء ليس افضل ما في الفئة -مع انتظار التجربة-

Samsung Galaxy M31 في نقاط

نقاط القوة

تركيبة كاميرات خلفية ممتازة

اداء جيد فوق المتوسط

شاشة ممتازة

بطارية قوية و كبيرة الحجم بشكل كبير

نقاط الضعف

سرعة الشحن على البطارية الكبيرة ليست مناسبة جداً

خامات التصنيع تحت المتوسطة

لا توجد طبقة حماية للشاشة

الأداء ليس الأفضل في فئته

سعر Samsung Galaxy M31

سعر الهاتف هو 190 يورو تقريباً. اي ما يعادل 3275 جنيه تقريباً. هذا يضعه في منافسة مباشرة ضد Redmi Note 8 من شاومي و Realme 5 من شركة ريلمي. من المواصفات الورقية بدون التطرق الى اي تفاصيل اخرى فهاتف سامسونج ينتصر. شاشة افضل و بطارية اكبر بكثير و بمراحل. معالج قوي جداً -ربما ليس الأفضل- و كاميرات جيدة و على الورق افضل. التجربة النهائية لهاتف سامسونج هي الخاكم النهائي اذا كان الهاتف هو الأفضل بشكل عام في هذه الفئة ام لا.