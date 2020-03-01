كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور مسربة ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المتوسط Galaxy A11 الذي يظهر بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وهو تصميم يتوافق مع تسريبات سابقة تم تسريبها عبر FCC.
يعد هاتف Galaxy A11 أحد إصدارات سامسونج التي تنطلق قريباً بتصميم Infinity-O في الشاشة، حيث يأتي ثقب الكاميرة في الجانب الأيسر من الشاشة، أي على عكس موقع الكاميرة في هاتفي Galaxy A51، وGalaxy A71 التي تتوسط الشاشة.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A11 سيضم شاشة TFT بحجم 6.2 إنش، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي من الهاتف.
كما تكشف التسريبات المصورة عن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، أيضاً يضم الإطار الأيمن للهاتف زر التشغيل مع زر التحكم في الصوتيات، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك.
يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Galaxy A11 هو أحد الإصدارات المرتقبة بنظام تشغيل Android 10، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي لاحقاً.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy A11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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