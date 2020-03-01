تكنولوجيا: جوجل تجلب الثيم المظلم لمتجر جوجل بلاي في بعض أجهزة Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة جوجل نمط الثيم المظلم بتوسع أكبر في تحديث Android 10، واليوم يتوفر لبعض مستخدمي هواتف الأندوريد بتحديث Android 10 نمط الثيم المظلم في متجر جوجل بلاي.

يدعم تحديث Android 10 التحول إلى نمط الثيم المظلم عبر إعدادات النظام، حيث تتحول التطبيقات وخدمات جوجل إلى اللون الأسود، واليوم تقدم جوجل الميزة للمستخدمين في متجر جوجل بلاي، حيث تتيح الميزة للمستخدمين التبديل بين نمط الثيم المظم أو النمط الساطع في التطبيق، لذا لن يحتاج المستخدم إلى الإلتزام بنمط الثيم المظلم.

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يتوفر نمط الثيم المظلم الآن بشكل منفصل في متجر جوجل بلاي عبر إعدادات التطبيق، لذا يمكن للمستخدمين إختبار التبديل بسلاسة بين نمط الثيم المظلم أو النمط المشرق، لدعم المستخدم بواجهة متنوعة لنظام تشغيل الأندوريد.

يذكر أن هذه الميزة ستتوفر في البداية على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل الأندوريد 10، على أن تتوسع بها جوجل لاحقاً إلى مزيد من الأجهزة.

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