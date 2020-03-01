أمطار.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأحد - الاثنين- الثلاثاء).

وقالت الهيئة، في بيان نشره موقع "مصراوي"، إن طقس الأحد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافء نهاراً شديد البرودة ليلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، والرياح المعتدلة على أغلب الانحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، حيث ستكون القاهرة 21 - 13، والوجة البحري 20 -12، والسواحل الشمالية 19 - 13، وجنوب سيناء والغردقة 23 – 17 ، وشمال الصعيد 22 - 11، وجنوب الصعيد 25 - 13.

يوم الإثنين

وقالت الهيئة إن طقس يوم غد الإثنين سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلًا، دافء على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مائلل لحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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وأضافت أن الشبورة المائية ستنشط صباحاً على بعض المناطق بشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وأعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية يوم الإثنين، حيث ستكون القاهرة 22 - 12، والوجة البحري 21 - 11، والسواحل الشمالية 20 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 - 16 وشمال الصعيد 23 - 10، وجنوب الصعيد 26 - 13.

يوم الثلاثاء

أما عن طقس يوم الثلاثاء، فسيكون دافء نهاراً شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارا جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد شديد البرودة، حار نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

كما تظهر الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الانحاء وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وأعلنت الهئة عن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء، حيث ستكون على القاهرة 25 – 12، والوجة البحري 24 - 11، والسواحل الشمالية 23 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 26 – 17 ، وشمال الصعيد 26 - 11، جنوب الصعيد، 29 - 13.​